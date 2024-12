Ayant pété un plomb face à Ipswich, Ait-Nouri reçoit le 1er carton rouge de sa carrière (vidéo)

Rayan Ait-Nouri a pété un plomb dans les derniers instants du match ayant opposé Wolverhampton à Ipswich. Il a été expulsé après avoir cumulé deux cartons jaunes. C’est la première fois de sa carrière que le latéral gauche international voit rouge.

Wolverhampton a accueilli hier après-midi Ipswich, dans le cadre de la 18e journée de la Premier League. Sans surprise, Rayan Ait-Nouri a été reconduit parmi le onze de départ et a joué l’intégralité du match.

Les « Wolves » ont concédé une énième défaite en championnat, en encaissant un but dans les derniers instants du match, dans un scénario cruel. Le but assassin à la 90+5’ n’a pas été du gout du latéral gauche de l’équipe d’Algérie. Et pour exprimer sa grande colère, il a fini par péter un plomb.

En effet, il n’a pas aimé la célébration de Jack Taylor, l’auteur du but de la victoire d’Ipswich. Son attitude lui a couté un deuxième carton jaune durant le match, synonyme d’un carton rouge.

Il s’agit de la première expulsion d’Ait-Nouri de sa carrière. Depuis l’entame du nouveau championnat anglais version 2024/2025, il a écopé 6 cartons jaunes seulement en 18 matchs.

Another full-time skirmish

Rayan Ait-Nouri helped off the pitch by Craig Dawson

Fans calling for Jeff Shi & Fosun

Ipswich get their second win of the season

Wolves rooted to 19th

It’s a mess #wwfc pic.twitter.com/lVEF1F12Ow

