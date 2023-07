Ayant perdu tout espoir, un homme de Tiaret retrouve miraculeusement la vue pendant la prière

Un incident fascinant et inexplicable a été observé dans une mosquée de l’Etat de Tiaret en Algérie, lors du deuxième jour de la fête sacrée de l’Aïd al-Adha. Un événement survenu au cœur de ce lieu de culte a laissé les fidèles stupéfaits et émerveillés.

Un certain Ahmed Qadari, dont le récit a été largement partagé sur les réseaux sociaux, a retrouvé la vue, après deux années d’obscurité totale. Ce moment extraordinaire s’est produit pendant qu’il accomplissait la prière du crépuscule, connue sous le nom de Salat al-Maghrib, à la mosquée Omar Ibn Abdulaziz.

Dans une interview pour la chaîne de télévision Ennahar, Ahmed a décrit comment il a miraculeusement recouvré la vue lors de ce jour sacré de l‘Aïd al-Adha. Les médecins, ayant perdu tout espoir de lui rendre la vue, cela faisait déja deux ans qu’Ahmed était aveugle.

Le témoignage touchant d’Ahmed, l’homme qui retrouva la vue

Ahmed a partagé son expérience de manière détaillée et émouvante. « Je suis venu à la mosquée à pied pour accomplir la prière du Maghreb. J’étais assis paisiblement, manipulant mon chapelet, attendant l’appel à la prière. Au moment de la prière, après l’Adhan, je me suis mis en rang avec les autres fidèles. J’ai levé les mains et j’ai fait une supplication à Dieu, priant … « , a déclaré l’homme.

Il a poursuivi en expliquant que lorsqu’il s’est relevé, il a ouvert ses yeux sans penser à quoi que ce soit. Il a alors été surpris de voir la couleur jaune (la couleur de la moquette de la mosquée). Incrédule face à ce qu’il voyait, il a saisi la main des autres fidèles à côté de lui et a constaté qu’il pouvait voir, mais ne pouvait rien affirmer.

Lorsque les autres fidèles se sont agenouillés lors d’une prosternation, Ahmed était stupéfait et bouleversé par ce qui lui arrivait. Il a partagé avec émotion : « Quand les autres ont fini la priére l’un d’eux, à qui j’avais tenu la main, m’a demandé ce qui n’allait pas. J’ai répondu que je pouvais voir, alors que les larmes me submergeaient. »

L’émerveillement et l’étonnement se sont propagés parmi les fidèles lorsque l’Imam de la mosquée s’est approché d’Ahmed et a entamé une conversation avec lui. C’est alors qu’il a pris conscience que sa vue lui était réellement revenue.

Son rêve se réalise : il revoit son fils aprés 2 ans

Ahmed, un homme qui a passé deux ans sans la capacité de voir, a partagé son histoire émouvante. Pendant son épreuve, il a été privé de la possibilité de voir son fils grandir, ce qui a laissé un grand vide dans son cœur.

Au cours de ces années sombres, Ahmed n’a eu qu’un seul souhait, retrouver la vue. Il a prié sans relâche pour que son vœu devienne réalité. Aujourd’hui, face à la caméra, il a l’occasion non seulement de partager son soulagement, mais aussi de remercier sincèrement sa femme qui l’a soutenu sans réserve pendant cette épreuve.

C’est au cours de cet entretien qu’Ahmed a rendu un vibrant hommage à sa femme, le roc sur lequel il a pu s’appuyer. « Je souhaite à tous les croyants une femme comme la mienne », a-t-il déclaré avec une profonde gratitude. Elle l’a soutenu malgré les défis, en dépit de la difficulté de leur situation.

Enfin, Ahmed a exprimé un dernier souhait. « Si je peux, et que les circonstances me le permettent, je l’emmènerai au Hadj », a-t-il promis. Cette déclaration témoigne non seulement de sa dévotion, mais aussi de son espoir en l’avenir.