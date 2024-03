Ayant giflé ses joueurs, le sélectionneur national U20 fait son mea-culpa

La vidéo avait fait le tour de la toile. Le sélectionneur national U20, Yacine Manaâ, avait lancé des gifles à ses joueurs face à la Tunisie, lors du tournoi U20. Dans une interview accordée au site officiel de la FAF, il a fait son mea-culpa.

L’Algérie a abrité lors du mois de mars le tournoi amical U20. Le match Algérie-Tunisie a été marqué par un incident. Au cours du match, les jeunes Fennecs ont contesté une décision de l’arbitre. Ce qui a provoqué des altercations avec les « Aiglons de Carthage ». Le sélectionneur national U20, Yacine Manaâ, a choisi une manière bizarre pour calmer les esprits. En effet, une vidéo montre bien comme il a réprimandé deux de ses joueurs, en leur adressant deux gifles.

Le moins que l’on puisse dire, est que la vidéo a enflammé la toile sur les réseaux sociaux. Nombreux sont ceux qui ont exhorté la fédération algérienne de football à réagir. Mais le technicien algérien s’est expliqué, dans une interview accordée au site officiel de la FAF

« Je m’excuse auprès des Algériens »

Le sélectionneur national U20 fait son mea-culpa. « Je tiens à présenter mes excuses aux Algériens qui ont regardé cette vidéo, mais aussi les parents des joueurs en question. J’ai gaffé. Seul Dieu ne se trompe pas. Je pense qu’il faut être à ma place sur le terrain pour comprendre mon attitude », dira-t-il d’emblée.

« La situation allait dégénérer et sortir du contexte fair-play. J’ai plus eu un comportement de père que celui d’un entraîneur […] Je n’ai pas accepté que mes joueurs s’en prennent à nos invités ou leur parlent avec un mauvais langage, car ils sont nos invités. Je n’aurais pas dû me comporter de la sorte. Je demande aussi pardon aux parents des joueurs ». A-t-il ajouté.