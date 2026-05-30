Axe stratégique vers Alger : réouverture provisoire de ces deux tunnels après une panne technique

Les automobilistes empruntant l’axe névralgique de l’autoroute Nord-Sud peuvent enfin souffler. Les tunnels reliant El Hamdania (Médéa) à Chiffa (Blida) en direction de la capitale ont été provisoirement rouverts à la circulation ce samedi, suite à la réparation d’une panne technique majeure.

La réouverture officielle de ces deux ouvrages d’art a été directement supervisée par le ministre des Travaux publics et des Infrastructures de base, Abdelkader Djellaoui, accompagné pour l’occasion des walis de Blida et de Médéa.

Selon un communiqué officiel du ministère, les autorités ne se sont résolues à rétablir le trafic qu’après s’être pleinement assurées que « toutes les conditions de sécurité routière étaient garanties au profit des usagers ».

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Pour parer à toute autre anomalie et sécuriser le transit des citoyens, un système rigoureux de suivi et de contrôle continus a été mis en place au niveau de ces infrastructures.

Tunnels El Hamdania-Chiffa : Réouverture provisoire et sécurité renforcée vers Alger

Si la situation s’améliore en direction d’Alger, le chantier reste entier dans le sens inverse. Concernant les tunnels reliant Chiffa à El Hamdania en direction de Djelfa, les travaux de maintenance sont toujours en cours.

Face à cette situation, le premier responsable du secteur a tapé du poing sur la table en donnant des instructions fermes pour la prise de mesures d’urgence.

Le ministre a exigé la mobilisation immédiate de tous les moyens disponibles — qu’il s’agisse d’équipements lourds ou de ressources techniques — ainsi qu’un renforcement conséquent des équipes de travail. L’objectif affiché est d’ achever les travaux pour permettre une réouverture de cet autre axe dans les plus brefs délais.

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En conclusion, Abdelkader Djellaoui a insisté sur l’importance cruciale d’une coordination fluide et permanente entre les différents acteurs sur le terrain. Il a notamment appelé les services centraux de son ministère, les autorités locales et les entreprises concernées à travailler main dans la main.

Ce pilotage renforcé doit permettre de maintenir un rythme accéléré pour les chantiers restants, sans jamais transiger sur la sécurité des usagers de l’autoroute Nord-Sud.

Au-delà de l’axe Nord-Sud, c’est l’ensemble du réseau autoroutier national qui fait l’objet d’une vigilance accrue. Face à l’approche de la saison estivale et de ses grands flux de voyageurs, le ministre Abdelkader Djellaoui a sommé les cadres de son secteur et l’Algérienne des Autoroutes (ADA) d’accélérer le rythme des chantiers.

L’objectif est de résorber rapidement les dégradations signalées sur l’autoroute Est-Ouest, véritable colonne vertébrale du transport national, où plusieurs tronçons entiers sont encore classés comme des « points noirs ».