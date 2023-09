Le quartier d’Avron à Paris, surnommé affectueusement « le petit Alger », offre une véritable immersion dans la culture et la cuisine algériennes. Pour les Algériens de France en quête de saveurs authentiques et de souvenirs de leur pays natal, cette rue est un véritable trésor. « Le Petit Alger » prouve que la distance géographique ne peut jamais éloigner complètement quelqu’un de ses racines et de sa culture. Chaque coin de rue est un rappel chaleureux de l’Algérie, une invitation à savourer les saveurs et à se remémorer les moments précieux de leur vie dans leur pays d’origine.

En effet, le quartier d’Avron à Paris, un lieu qui évoque davantage la 59ᵉ wilaya d’Algérie que la Ville Lumière ! Avec une communauté de plus 37 000 abonnés sur TikTok, Iyasoony un Algérien résidant en France ne pouvait qu’être conquis par ce coin parisien qui semble tout droit sorti de son pays natal, et y a donc consacré consacrer une vidéo.

Après s’être installé en France, il est désormais établi en tant que travailleur. Malgré une expérience positive d’expatriation, ce tiktokeur nourrit toujours une profonde nostalgie pour son pays d’origine, un sentiment partagé par de nombreux membres de la diaspora algérienne.

Heureusement, quelques endroits à Paris lui permettent de se replonger dans sa culture le temps d’une agréable balade et de quelques emplettes. C’est en flânant le long de la rue d’Avron, nichée dans le 20ᵉ arrondissement de la capitale française, que l’on ressent pleinement ce dépaysement. Ce quartier qu’on appelle communément « le petit Alger », un surnom qui lui colle parfaitement à la peau. En effet, à chaque coin de rue, l’Algérie s’immisce dans l’atmosphère.

Les saveurs de l’Algérie envahissent la quartier d’Avron à Paris

Dès la sortie de la station de métro d’Avron, les boutiques s’alignent et partagent toutes cette fragrance caractéristique de la terre algérienne. Les étals débordent de kessra, de galettes farcies, de pain traditionnel, de cornes de gazelle… On se croirait littéralement en plein cœur d’Alger.

Le créateur de la vidéo en profite même pour s’offrir une part de la fameuse pizza carrée, une icône de la cuisine algérienne, qu’il savoure en direct. Dans la légende de sa publication, il écrit avec enthousiasme : « J’ai pris 2 pizzas carrées à 1 euro 50 chacune, quel bonheur ! »

@iyasoony Bienvenue dans la 59eme wilaya d’algerie à paris 😂 Petit tour dans le « petit alger » qui est situé tout au long de la Rue D’avron dans le 20eme arrondissement J’ai pris 2 pizza carrées a 1.5€ chacune, quel bonheur 😍 ♬ son original – Le Meilleur De La Musique

Sandwichs, grillades, tajines, couscous… Voilà les délices que promettent les devantures des restaurants estampillés « halal » qui servent des spécialités algériennes. En arpentant les rues de « Le Petit Alger », on découvre des établissements fièrement nommés en référence à l’Algérie. Les enseignes comme « Délices d’Alger » ou « Ferme d’Afrique » témoignent de la fierté de la communauté algérienne qui préserve sa culture et son héritage culinaire.

Les Algériens expriment leur nostalgie en commentaires

Les commentaires des internautes affluent en masse. Les Algériens de France n’hésitent pas à exprimer leur nostalgie, à l’instar de cette abonnée qui écrit : « La pizza carrée, quel plaisir… mais la manger à Alger a une toute autre signification », témoignant ainsi de son profond attachement pour son pays d’origine.

Les boulangeries et pâtisseries de la rue d’Avron sont de véritables joyaux pour les amateurs de saveurs algériennes. Les kessra, ces délicieuses galettes farcies, sont confectionnées avec amour, tandis que les cornes de gazelle fondent en bouche. Chaque bouchée est un voyage gustatif en Algérie.

À la sortie du métro, les échoppes se succèdent, offrant une profusion de produits typiques. Les étals débordent de fruits secs, de dattes, et de toutes sortes d’épices colorées. Les arômes qui s’échappent des stands de street food invitent à la dégustation immédiate.