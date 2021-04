Avortement clandestin et prostitution : un réseau démantelé à Alger

Les éléments de la sureté de la wilaya d’Alger ont pu mettre fin aux activités criminelles d’un réseau illégalement spécialisé dans l’avortement. Ce réseau serait également impliqué dans des affaires de prostitution et de fraude.

Dans un communiqué parvenu à notre rédaction, la cellule de communication de la sureté de la wilaya d’Alger a indiqué que les éléments de la police ont pu mettre fin aux activités douteuses et illégales d’un “réseau criminel spécialisé dans des opérations d’avortement clandestines”, mais également dans “des affaires de fraude et de prostitution”.

Avortement illégal, fraude et prostitution

Les services de sureté de la wilaya d’Alger, et plus précisément les limiers du groupe d’intervention relevant de la police judiciaire de Rouiba, sont parvenus à procéder au démantèlement d’un réseau criminel composé de 3 femmes. Ces dernières, toujours selon le même communiqué, sont “suspectées d’être impliquées dans des opérations clandestines d’avortement et dans des affaires de fraude liées a des documents (…)”.

Ces femmes sont également accusées d’être derrière un “réseau de prostitution” activant au niveau de la wilaya d’Alger. Cette affaire, souligne le communiqué, a été supervisée par les autorités concernées. Les éléments de la police ont pu mettre fin aux activités illégales de ce réseau criminel, suite à l’exploitation de plusieurs informations qui leur sont parvenues.

Après la finalisation de toutes les procédures judiciaires nécessaires, les mises en cause ont été présentées devant le procureur de la république prés de le tribunal de Rouiba. Les trois femmes ont été mises en détention au niveau de la prison d’El Harrach.

Pour rappel, l’avortement clandestin fait régulièrement des victimes au sein des femmes Algériennes à travers tout le territoire national. En janvier dernier, une jeune femme de 32 ans est morte à Chlef, suite à des complications liées à un avortement clandestin qui lui a été fatal.