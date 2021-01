Avocats Ouyahia: « L’histoire des lingots d’or est un mensonge »

Les plaidoiries dans le procès des affaires du montage automobile et du financement occulte de la campagne présidentielle de 2019, se poursuivent à la chambre pénale près la Cour d’Alger.

L’avocat du Premier ministre, Ahmed Ouyahia, me Amine Karaouada, a déclaré aujourd’hui au juge « Nous avons eu assez de scandales devant l’opinion publique et les pays étrangers ».

En effet, la défense de l’ancien l’ancien Premier ministre Ahmed Ouyahia a essayé de justifier ses propos concernant les lingots d’or qu’il a vendus sur le marché noir, son avocat estime que sa déclaration est considérée comme un « mensonge légitime » dans des circonstances exceptionnelles et que l’histoire rendrait justice à son client.

« Mon client est à l’isolement depuis 10 mois, on accepte tout, mais quelqu’un le décrit comme un membre de la bande “3issaba”, on ne peut pas l’accepter. Ahmed Ouyahia est propre, l’histoire lui rendra justice. Comme elle a rendu justice à Messali Lhadj et Ahmed Benbella “ ajoute son avocat.

‘Ahmed Ouyahia a fait beaucoup de sacrifices pour le pays et à ce jour, au détriment de sa liberté, madame la juge, nous étions dans un bain de sang, mais nous oublions rapidement. Nous ne devons pas être ingrats ‘ a-t-il conclu.

Il convient de rappeler que, le procureur général près la Cour d’Alger a requis mercredi après-midi, une peine d’emprisonnement de 20 ans à l’encontre des deux anciens Premiers ministres, Ahmed Ouyahia et Abdelmalek Sellal, et une amende d’un (1) million de Da pour chacun d’eux dans l’affaire de montage automobile et financement occulte de la campagne présidentielle de l’ancien président Abdelaziz Bouteflika.