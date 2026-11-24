Une femme est activement recherchée à Saïda. La sûreté de wilaya a rendu public, ce mardi 24 novembre, un avis de recherche accompagné d’une photographie, dans le cadre d’une enquête portant sur un détournement de fonds. La mesure n’a rien d’anodin : elle a été autorisée par le procureur de la République près le tribunal de Saïda, seule autorité habilitée à permettre la diffusion publique de l’image d’une personne mise en cause.

La suspecte est désignée par les initiales « Kh. M. ». Selon le communiqué du bureau de communication de la police de wilaya, elle se soustrait pour l’heure aux investigations. Les enquêteurs veulent la localiser puis la présenter devant la justice afin qu’elle réponde des faits qui lui sont reprochés dans ce dossier à caractère financier.

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Un appel à témoins validé par le parquet de Saïda

La diffusion d’une photographie dans un appel à témoins reste encadrée en Algérie. Elle suppose une instruction écrite du magistrat en charge du dossier. C’est précisément ce cadre légal qu’invoque la police de Saïda pour justifier la publication de l’avis concernant « Kh. M. ».

Le détournement de fonds figure parmi les infractions les plus suivies par les juridictions algériennes. Les tribunaux en traitent régulièrement, y compris lorsque les sommes en jeu paraissent modestes. À Alger, un ancien chargé de clientèle du CPA et trois autres prévenus ont ainsi vu dix ans de prison ferme requis dans une affaire de 1,1 milliard de centimes, deux d’entre eux étant toujours en fuite au moment du procès.

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La brigade économique et financière centralise les signalements

Les services de sécurité invitent toute personne disposant d’un élément utile à se manifester sans tarder. Trois situations sont visées : avoir croisé la suspecte, connaître son adresse actuelle, ou détenir un renseignement susceptible de conduire à son interpellation.

Les témoins peuvent s’adresser directement à la brigade économique et financière de la sûreté de wilaya de Saïda. Ceux qui résident ailleurs n’ont pas besoin de se déplacer : n’importe quel commissariat du pays est habilité à recevoir leur déclaration. La police rappelle par ailleurs que le numéro vert 1548 fonctionne en continu, tout comme l’application mobile Allo Chorta.

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