Avis aux passionnés d’astronomie : un spectacle céleste exceptionnel vous attend ce soir à 20h30

Avis aux passionnés d’astronomie et aux observateurs d’un soir : le ciel offrira ce mardi un spectacle naturel grandiose, peu après le coucher du soleil. Le rendez-vous est fixé aux alentours de 20h30, heure locale.

Selon le Centre de recherche en astronomie, astrophysique et géophysique (CRAAG), les curieux pourront contempler à l’œil nu une magnifique conjonction apparente entre les planètes Vénus et Jupiter. Ce duo lumineux sera visible en direction de l’horizon ouest.

L’écart angulaire entre les centres des deux planètes sera d’environ 1,6 degré, tandis qu’elles s’élèveront à près de 25 degrés au-dessus de l’horizon.

Pour parfaire ce tableau nocturne, la planète Mercure – bien que légèrement moins brillante – sera également de la partie, visible à une hauteur d’environ 15 degrés. Un alignement planétaire remarquable qui promet d’illuminer magnifiquement ce début de soirée.

Le CRAAG sur tous les fronts : du ciel aux profondeurs de la Terre

Cette double observation rappelle le rôle essentiel du CRAAG. Si l’institution fait rêver les Algériens en scrutant les étoiles, elle garde également un œil permanent sous nos pieds. En tant que centre national de géophysique, l’organisme gère en effet le réseau national de surveillance sismique.

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Une mission cruciale, d’autant plus que l’activité tellurique a été particulièrement marquée ces derniers jours. Le CRAAG a notamment enregistré le plus fort séisme de l’année 2026 le jeudi 4 juin dernier, avec une forte secousse de magnitude 4,9 sur l’échelle de Richter localisée près d’Aïn Djasser, dans la wilaya de Batna.

Cet événement survenait après une première secousse de 3,8 la veille, ainsi que d’autres mouvements enregistrés durant les fêtes de l’Aïd El-Adha à Médéa, Tlemcen ou encore Béjaïa.

Faut-il s’inquiéter de cette série de secousses ?

Face aux rumeurs anxiogènes qui circulent parfois sur les réseaux sociaux, les scientifiques du CRAAG se montrent rassurants : cette activité demeure tout à fait normale et routinière.

L’explication est purement géologique : le nord de l’Algérie est situé sur la bordure de la plaque tectonique africaine, qui entre en collision avec la plaque eurasiatique en remontant d’environ 5 mm par an. Ce mouvement invisible à l’œil nu accumule de l’énergie qui se libère régulièrement sous forme de secousses.

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Pour dissiper les inquiétudes, le centre rappelle un chiffre clé : le réseau national enregistre en moyenne 80 secousses par mois en Algérie. Près de 90 % d’entre elles sont si faibles qu’elles passent totalement inaperçues pour la population.