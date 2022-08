Avions vides d’Air Algérie : la compagnie sort de son silence

Air Algérie a réfuté toutes les accusations portées par un expatrié algérien résidant en Belgique. Dans ce contexte, la même compagnie a expliqué : « Pendant cette période, nos vols en provenance d’Europe sont quasiment vides, contrairement aux vols au départ. La société a déclaré que les billets sont disponibles sur l’application de réservation et dans les agences de la société. »

A noter que l’affaire est liée à la publication d’un expatrié algérien en Belgique, d’une vidéo dans laquelle il raconte avoir tenté d’acheter des billets pour lui et sa femme pour son fils, dans une agence d’Air Algérie, afin de se rendre en Algérie.

Dans la même vidéo, il a déclaré que l’agent travaillant à l’agence d’Air Algérie lui avait dit que le vol Bruxelles-Algérie était plein, de sorte qu’il devait acheter un billet, et lorsqu’il est monté dans l’avion, il a été surpris qu’il soit presque vide.

Le chargé des médias chez Air Algérie donne des explications

« Nous avons deux pics » a indiqué Amine Andaloussi », chargé des médias chez Air Algérie à la chaine El-Bilad, le premier du 20 juin au 10 juillet, et le mouvement des passagers est fort de l’étranger vers l’Algérie au retour des expatriés, des touristes vers le pays.

Il a également déclaré que le deuxième pic commence à partir de fin juillet jusqu’au 10 septembre et s’inversera « de l’Algérie vers les pays européens après la fin des vacances des expatriés. Bien sûr, nous n’enregistrerons pas un grand nombre d’arrivées et de réservations en provenance d’Europe et du Canada à l’heure actuelle. »