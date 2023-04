Avion Air Algérie quasi vide : coup de gueule d’un passager algérien sur les prix des billets

Un passager à bord d’un vol d’Air Algérie a dénoncé hier, 09 avril 2023, le prix élevé de son billet depuis un avion quasiment vide. C’est via une vidéo postée sur TikTok que le passager, choqué de constater que malgré l’avion quasiment vide dans lequel il voyageait, les billets étaient toujours aussi chers.

Il a exprimé son indignation en filmant les sièges vides et a appelé la compagnie aérienne à faire preuve de compassion en permettant aux gens de rendre visite à leur famille en réduisant les prix d’avantage. D’autres utilisateurs de la plateforme ont également évoqué le sujet du prix élevé des billets, notant qu’un billet de 600 € était exagérément cher en hors saison.

Mohamed Hani, député et membre de la commission des affaires étrangères à l’APN, a expliqué que bien qu’une réduction de 50 % ait été annoncée par les autorités algériennes, elle n’a pas pu être appliquée par Air Algérie en raison d’une diminution du nombre de vols pour le début du Ramadan.

Ce point a conduit à une offre réduite et des billets plus chers malgré les tarifs promotionnels. La compagnie nationale aurait été prise de court par l’annonce présidentielle selon de député.

La réduction de 50% spéciale Ramadan d’Air Algérie toujours en vigueur

Air Algérie avait publié un communiqué en mars dernier pour donner plus d’informations sur les réductions à 50% annoncées par le président de la république. En effet, le président Tebboune avait ordonné de réduire de 50% les tarifs des transports aérien et maritime en faveur de la diaspora algérienne à l’occasion du mois de Ramadan.

Ces promotions sont toujours valables pour les voyages en classe Y et H au départ de l’international vers l’Algérie. Elles s’appliquent aux réservations effectuées entre le 21 mars et le 23 avril 2023 et aux voyages programmés jusqu’au 10 mai 2023.