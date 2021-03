Aviation : un renouvellement de la flotte pour Air Express Algeria

La compagnie aérienne privée, Air Express Algeria, a fait l’acquisition de trois nouveaux appareils, dans le but de renforcer sa flotte qui couvre la totalité du territoire national. La société privée a acheté ses nouveaux avions auprés de ACIA Aero.

En effet, et comme cela est rapporté aujourd’hui par le site spécialisé Arabian Aerospace, la compagnie aérienne privée Air Experss Algeria, créée en 2002 afin de répondre aux besoins de transport de l’industrie pétrolière et gazière dans le pays, a fait l’acquisition de trois nouveaux appareils.

Les trois nouveaux appareils

Le site Arabian Aerospace précise que le nouveau Let 410, fraichement acquis par la compagnie aérienne privée, peut fonctionner sans aucun problème, au niveau des pistes courtes et non goudronnées, qui sont nombreuses dans les zones ou il y a des sites pétroliers.

Toujours selon la même, il est également ajouté que le LET 410 UVP-E20 est particulièrement adapté aux terrains accidentés et aux conditions climatiques qui règnent au sud de l’Algérie du sud du pays. En plus de ce Let 410, Air Express Algeria va également se doter de deux avions de type Beechcraft B1900D.

Il est souligné par le site que si un Let 410 et un B1900D ont déjà été livrés à la compagnie aérienne, cette dernière est toujours en attente du deuxième B1900D, qui devrait être livré au cours de ce mois de mars.

Suite à sa création en 2002, Air Experess Algeria, basée actuellement à Hassi Messaoud, dans le sud du pays, est parvenue à transporter plus de 75 000 voyageurs chaque année. La compagnie aérienne, en plus du transport du personnel de l’industrie pétrolière, effectue également des vols privés, et elle réalise aussi parfois des évacuations sanitaire ainsi que des activités de fret Léger.