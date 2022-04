Aviation civile en Algérie : du nouveau dans le dossier

Le ministre des Transports, Abdallah Moundji, a évoqué, lundi 18 Avril 2022 à Alger, le besoin de mettre au point un guide relatif à la sûreté dans le domaine de l’aviation civile, reposant sur des solutions opérationnelles étudiées et validées, et comportant un examen exhaustif des divers textes réglementaires qui gouvernent ce créneau, a indiqué le communiqué du ministère.

Le ministre a présidé une réunion du Comité national de la sûreté de l’aviation civile, à laquelle ont participé des responsables du ministère, des dirigeants d’institutions de gestion aéroportuaire, des directeurs de compagnies aériennes ainsi que des membres du ministère de la Défense nationale, et du ministère de l’Intérieur, de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) ainsi que de la Direction générale des douanes (DGD).

Au cours de cette rencontre, des intervenants ont fait la présentation des dispositifs et systèmes de sécurité existant dans les aéroports, en indiquant les défaillances relevées, à la suite de quoi ont été élaborées des propositions destinées à relever le niveau de la sécurité au sein de ces infrastructures vitales.

Dans ce contexte, Moundji a insisté sur la nécessité de coordonner les efforts de toutes les parties prenantes.« en vue d’améliorer la performance de ces plans de sécurité et les moderniser conformément aux différentes normes et conventions internationales en vigueur, de manière à rendre ces plans plus efficaces, en activant le rôle du Comité national de sûreté de l’aviation civile et des comités locaux, dans le but d’effectuer une évaluation et, partant, rattraper les insuffisances constatées ».

En outre, le ministre a jugé essentiel de procéder à la formation du capital humain et de dégager les moyens structurels et techniques susceptibles d’en faire une composante essentielle en matière de sécurité au sein des différentes institutions sous tutelle, conclut le communiqué.

Le ministre des transports appelle à revoir la gestion de la compagnie aérienne nationale

Pour rappel, le ministre des Transports, Abdallah Moundji, a appelé, en mars 2022, les dirigeants de la compagnie nationale Air Algérie à examiner de près la gestion de cette compagnie publique.

Cette instruction du ministre a été donnée lors de la rencontre qu’il a organisée avec le directeur général par intérim d’Air Algérie ainsi qu’avec plusieurs de ses responsables, en collaboration avec des cadres du ministère. Durant cette réunion, le Directeur Général par intérim de la compagnie nationale a fait une présentation des activités de la compagnie sur le plan organisationnel et opérationnel.

A cet effet, Moundji a souligné la nécessité de prendre toutes les dispositions opérationnelles permettant d’accompagner le programme des vols supplémentaires qui a été annoncé et de garantir ainsi une prise en charge optimisée des problématiques des citoyens, par la multiplication des initiatives permettant de renforcer les performances de la compagnie.

Par ailleurs, le ministre a insisté sur l’impératif « d’élaborer un plan de travail pour le court, moyen et long termes avec une vision claire et des objectifs bien définis, la compagnie étant tenue de compter sur ses propres capacités dans l’exécution de ses plans de développement et de revoir son mode de gestion conformément aux normes internationales », conclut la même source.