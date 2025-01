Averses, verglas, chutes de neige : quel temps fera-t-il en Algérie ce vendredi 3 janvier ?

La journée du vendredi 3 janvier 2025 s’annonce marquée par des conditions météorologiques contrastées à travers l’Algérie. Tandis que certaines régions côtières profiteront d’un temps clément et ensoleillé, d’autres zones, notamment dans l’est et l’intérieur du pays, devront faire face à des perturbations nuageuses et pluvieuses.

Prévisions régionales : soleil sur le littoral, pluies à l’est

Sur la côte nord, les grandes villes comme Alger, Oran et Tlemcen connaîtront une journée agréable. Le ciel restera largement dégagé avec quelques passages nuageux sans conséquence. Les habitants pourront profiter d’une atmosphère lumineuse tout au long de la journée, idéale pour des promenades ou des activités extérieures.

Cependant, un changement de temps est prévu en direction de l’est du pays. Des villes comme Annaba, Skikda et Constantine observeront une dégradation progressive au fil de la journée. Les prévisions indiquent l’arrivée de nuages chargés de pluie, avec des averses modérées attendues en fin d’après-midi et soirée. Ces précipitations pourraient être accompagnées de rafales de vent atteignant 40 km/h.

Dans les Hauts Plateaux et l’Atlas Tellien, le matin sera dominé par des bancs de brouillard épars qui se dissiperont progressivement, laissant place à un ciel partiellement nuageux. Des éclaircies sont prévues l’après-midi, notamment à Sétif et Batna.

Au sud, la région du Sahara profitera d’un soleil radieux. De Biskra à Tamanrasset, les conditions seront stables, sans précipitations ni vents marqués.

Températures : Fraîcheur matinale et douceur dans l’après-midi

Les températures du 3 janvier varieront sensiblement selon les régions. Sur le littoral, Alger et Oran enregistreront des valeurs comprises entre 11 °C le matin et 16 °C en journée. Tlemcen bénéficiera de températures similaires, avec un maximum de 17 °C.

Plus à l’est, Annaba et Skikda verront leur thermomètre osciller entre 9 °C et 14 °C, tandis que Constantine affichera une fraîcheur plus marquée avec des minimales autour de 5 °C. Les Hauts Plateaux connaîtront des matinées froides, notamment à Batna et Sétif où les températures avoisineront 0 °C avant d’atteindre les 12 °C durant l’après-midi.

Enfin, le sud profitera de températures plus douces. Biskra atteindra les 21 °C, et Tamanrasset enregistrera des valeurs allant jusqu’à 24 °C sous un ciel parfaitement dégagé. Les nuits y resteront toutefois fraîches, autour de 10 °C.

La journée du 3 janvier 2025 reflète bien la diversité climatique de l’Algérie, offrant un mélange de soleil, de nuages et de pluies selon les régions. Il est conseillé aux habitants de s’informer localement pour anticiper les éventuelles variations de temps.