Avenir en sélection, erreurs défensives, supporters en colère… ce que Mandi a confié après l’élimination

Joueur le plus capé de l’histoire des Fennecs, Aïssa Mandi a encaissé l’élimination face à la Suisse (2-0) avec la même amertume que ses coéquipiers. Devant les caméras, au sortir de la rencontre, il est revenu sur le scénario du match, les erreurs défensives, la réaction des supporters, ainsi que sur son avenir en sélection.

Le regret d’un tour à portée de main

« Nous avions une très grande envie de gagner et de franchir ce tour. Il ne faut pas en douter », assure d’abord le défenseur. Le scénario du match en a décidé autrement : « Nous avons tenté notre chance et cherché à revenir au score durant la première mi-temps, mais nous avons encaissé un second but rapide en début de seconde période ». Malgré des efforts redoublés sur le terrain, l’égalisation n’est jamais venue.

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Des erreurs défensives assumées et un message de gratitude aux supporters

Mandi ne cherche pas d’excuse à la défaite. « Nous avons commis des erreurs défensives dans le match d’aujourd’hui, et nous, joueurs, en assumons l’entière responsabilité », reconnaît-il, avant de résumer le verdict du soir : « Malheureusement, dans le football, il y a un vainqueur et un vaincu ». Le manque d’efficacité, dit-il, « dans le secteur offensif comme défensif, est la raison directe de notre sortie du Mondial aujourd’hui ».

Aux tribunes en colère, Mandi répond par la gratitude. « Nous comprenons la colère de nos supporters et leur manière d’exprimer leur déception. Nous les remercions d’avoir fait le déplacement pour nous soutenir tout au long de cette aventure. »

Mandi (sur sa retraite internationale) : « Je ne sais pas du tout pour l’instant. Après une défaite, c’est dur. Je préfère ne pas parler de mon cas. » pic.twitter.com/MzZF8eOgK1 — La Gazette du Fennec (@LGDFennec) July 3, 2026

« Mon cas n’est pas important » : Mandi entretient le flou sur sa retraite internationale après l’élimination des Verts

Quelques heures après le coup de sifflet, des médias algériens évoquent déjà une possible retraite internationale. En zone mixte, Mandi refuse de trancher. « Ma retraite internationale ? Je ne sais pas du tout. C’est dur de répondre après une défaite », lâche-t-il, avant d’ajouter : « Mon cas personnel ne passe pas avant la déception d’un groupe ou d’un peuple. Je ne parle pas de mon cas, ce n’est pas très important ».

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Relancé sur le sujet un peu plus tard, il tient la même ligne : « On est tous très très déçus après cette défaite. C’est difficile de réagir à chaud ».

À 34 ans, le défenseur du LOSC est le joueur le plus capé de l’histoire de la sélection algérienne, avec 122 sélections et 8 buts, devant Riyad Mahrez et Islam Slimani. Son histoire avec les Fennecs a commencé en 2014 face à la Slovénie. Depuis, deux Coupes du monde, cinq Coupes d’Afrique des nations, et une élimination aux prolongations face au Cameroun lors des barrages du Mondial 2022. En fin de contrat à Lille, où il a disputé 71 matchs ces deux dernières saisons, son avenir en club reste lui aussi à préciser.

Riyad Mahrez annonce sa retraite internationale : une page qui se tourne définitivement

À l’inverse de son coéquipier, le capitaine Riyad Mahrez n’a laissé planer aucun doute. « C’était mon dernier match. C’était un match à notre portée. On prend deux buts sur des erreurs, à ce niveau-là on paie cash », a-t-il confié au sortir de la rencontre, avant d’annoncer sa retraite internationale. L’attaquant termine sa carrière chez les Fennecs sur 40 buts en plus de 120 sélections, et une CAN remportée.