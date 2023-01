Avenir de la mobilité: LG lance une collaboration technique avec Magna

LG Electronics vient d’annoncer une collaboration technique avec Magna, une entreprise mondiale de technologie de la mobilité et l’un des plus grands fournisseurs de l’espace automobile. Les deux entreprises ont signé un accord pour développer une preuve de concept pour une solution de conduite automatisée et d’info-divertissement, visant à fournir des expériences différenciées aux clients et à permettre la préparation de l’avenir de la mobilité.

Dans le cadre de cet accord, LG et Magna étudieront la faisabilité technique de l’intégration des capacités d’info-divertissement de LG avec le système avancé d’aide à la conduite (ADAS) et les technologies de conduite automatisée de Magna.

LG Vehicle component Solutions (VS) Company est reconnue comme un leader des capacités d’info-divertissement embarqué (IVI) dans l’industrie automobile. En prévision de la voiture du futur, LG VS Company a exploré de manière proactive son portefeuille de produits et technologies futurs.

Ce concept sera axé sur la création de solutions IVI-ADAS exécutables afin de mieux répondre aux programmes de véhicules des constructeurs automobiles. LG et Magna prévoient de présenter ce concept aux constructeurs automobiles mondiaux lors du CES 2023.

« Nous sommes ravis de collaborer avec Magna, désormais dans le secteur de la conduite automatisée, pour développer une preuve de concept qui pourrait apporter une valeur s’étendant au-delà de notre domaine de cockpit », a déclaré Eun Seok-hyun, président de LG VS Company. « Nous prévoyons de travailler en étroite collaboration pour démontrer les innovations ADAS potentielles qui pourraient aider les constructeurs automobiles à relever certains de leurs défis les plus difficiles. »

Cette collaboration fait suite à une joint-venture réussie que LG et Magna ont annoncée en juillet 2021, appelée LG Magna e-Powertrain Co., Ltd, pour fabriquer des moteurs électriques, des onduleurs et des chargeurs embarqués ainsi que des systèmes de conduite électrique connexes afin de soutenir la transition mondiale croissante vers les véhicules pour certains constructeurs automobiles.