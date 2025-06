Avenir de Bennacer : un prétendant italien entre en course

L’avenir d’Ismael Bennacer est toujours dans le flou. Au moment où l’Olympique Marseille hésite encore de le garder après la fin de son prêt de l’AC Milan, un prétendant italien est entré en course pour s’offrir le milieu de terrain international.

Victime des blessures à répétition, Ismael Bennacer a dû quitter l’AC Milan pour aller rebondir à l’Olympique de Marseille lors du dernier mercato hivernal sous forme de prêt avec option d’achat. Il a accompagné son coéquipier en sélection Amine Gouiri en provenance du Stade Rennais. Mais il n’a pas pu bien relancer sa carrière à l’OM et ses performances ont été loin des attentes. Il a pris part à 12 rencontres de Ligue 1 (650 minutes jouées) ; dont 8 dans la peau d’un titulaire. Le temps de délivrer 2 passes décisives.

Après de bons débuts, il a connu plus de difficultés, qui l’ont empêché d’être à 100% physiquement. D’ailleurs, il avait été arrêté une dizaine de jours en mars en raison d’un souci à l’ischio.

Malgré ça, le club phocéen n’écarte pas l’éventualité de le garder. Alors que l’option d’achat est estimée de 12 millions d’euros, le plan serait de négocier les conditions d’un nouveau prêt. Toutefois, il faut encore s’entendre avec l’AC Milan.

La Fiorentina entre dans la course pour Bennacer

Mais un nouveau concurrent vient perturber les plans de l’Olympique de Marseille dans le dossier Bennacer. Selon le Corriere dello Sport, la Fiorentina s’est positionnée pour recruter le milieu de terrain algérien. Une information confirmée ce jeudi par l’autre média italien La Nazionale, basé à Florence.

Cette initiative est portée par Stefano Pioli, futur entraîneur de la Viola, qui connaît bien le joueur pour l’avoir eu sous sa coupe à l’AC Milan. Alors que l’Olympique de Marseille ne compte pas lever l’option d’achat de Bennacer et envisage un nouveau prêt, le club italien pourrait avoir un avantage significatif dans les négociations.

En effet, l’AC Milan privilégierait une vente définitive du joueur, et la connaissance approfondie de Bennacer de la Serie A pourrait jouer en faveur de la Fiorentina. Cette nouvelle donne complique la situation pour l’OM, qui devra revoir sa stratégie s’il souhaite conserver le joueur.

Le dossier reste ouvert et promet d’être l’un des feuilletons du prochain mercato, avec trois clubs désormais impliqués : l’AC Milan (propriétaire), l’OM (club actuel) et la Fiorentina (nouveau prétendant).

Rappelons qu’Ismael Bennacer a pris part au match amical ayant opposé l’équipe d’Algérie à la Suède (3-4), disputé mardi dernier à Stockholm. Le talentueux milieu de terrain s’est distingué par un but splendide but, sur un puissant tir des 25 mètres, ne laissant aucune chance au gardien de but suédois.