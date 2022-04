Avenir de Belmadi : un responsable à la FAF se confie

Dans une intervention sur la chaine de télévision arabophone France 24, le chargé de communication et relations médias à la fédération Algérienne de football, Salah Bey-Aboud, revient sur la demande formulée par la première instance du football national à la Fifa il y a quelques jours. Il évoque également l’avenir de Djamel Belmadi qui plane toujours le suspens.

Le lendemain du match Algérie-Cameroun, disputé le 29 mars dernier au stade Mustapha Tchaker de Blida, la fédération Algérienne de football a introduit un recours à la Fifa afin de contester l’arbitrage scandaleux de Bakary Gassama et qui a influé sur le résultat du match. Elle est décidée d’aller loin dans cette affaire.

Il y a quelques jours, la FAF, et suite aux recommandations des conseillers juridiques, a formulé une nouvelle demande à l’instance international afin que son dossier soit traité par la commission d’arbitrage de cette dernière.

« Sur la base d’un avis juridique, la FAF a décidé de saisir la Fifa, une nouvelle fois. La requête est destinée à la Commission d’arbitrage car seule cette dernière est en mesure de traiter le dossier », a affirmé Salah Bey-Aboud, dans une intervention sur la chaine de télévision arabophone France 24, et d’ajouter : «La plainte introduite s’appuie sur un argumentaire et des considérations techniques. La Fédération algérienne a joint au dossier des vidéos ainsi qu’une étude menée par une agence spécialisée ».

Alors que la majorité des Algériens ne croient absolument pas au miracle, certains gardent un mince espoir pour que le match Algérie-Cameroun soit rejoué. « La FAF a fait de son mieux en saisissant la Fifa et est décidée d’aller loin dans cette affaire. La chance de voir le recours aboutir est entre les mains de la FIFA et les spécialistes, qui j’espère, feront le nécessaire et vont être juste à notre égard », a indiqué Bey-Aboud.

Belmadi plane toujours le suspens

Le journaliste qui a contacté Salah Bey-Aboud a profité de l’occasion pour l’interroger sur l’avenir de Djamel Belmadi. Visiblement, ce dernier n’a pas encore tranché et le moins que l’on puisse dire, il plane toujours le suspens.

«Jusqu’à présent, le sélectionneur ne s’est pas prononcé. Mais il y aura du nouveau dans les semaines à venir. Tout le monde souhaite qu’il continue avec la sélection algérienne », a confié le chargé de communication et relations médias à la FAF.

Il faut dire que les Algériens souhaitent que Djamel Belmadi reste, bien qu’il assume lui également une part de responsabilité de la désillusion du 29 mars dernier.