Avenir de Belmadi et CAN 2023, Amara s’exprime

Indépendamment de la décision de la fédération internationale de football par rapport au sujet du recours algérien, l’équipe d’Algérie renouera avec les terrains africains dès le mois prochain.

En effet, le tirage au sort de la phase qualificatif à la coupe d’Afrique des nations a été clément pour les hommes du sélectionneur algérien, Djamel Belmadi. Les Fennecs ont hérité de l’Ouganda, de la Tanzanie et du voisin Nigérien pour finir le groupe F.

Le président de la fédération algérienne de football, Charaf-Eddine Amara, est revenu sur ce tirage en s’étalant sur chaque adversaire de l’équipe d’Algérie, « c’est un groupe très équilibré, on connaît 2 des 3 autres protagonistes de ce groupe 6. On a déjà joué contre l’équipe tanzanienne, qui est, d’ailleurs, un adversaire respectable doté des équipes locales qui jouent la Champion’s League africaine, et on aura à jouer contre le Niger, qui commence à devenir un classique pour nous. » dit-il.

L’avenir de Djamel Belmadi

Après la non-qualification de l’équipe d’Algérie pour la prochaine coupe du monde, l’avenir du sélectionneur algérien, Djamel Belmadi, sur la barre technique des verts est de plus en plus brumeux. Bientôt un mois de la défaite face au Cameroun, le présent de la fédération algérienne de football rassure au sujet de l’avenir de Belmadi.

Amara a tenu à expliquer la situation du sélectionneur algérien, « Belmadi n’a ni démissionné ni abandonné son poste. Il est toujours dans ses fonctions d’entraîneur de l’équipe d’Algérie. » explique le premier responsable de la FAF.

Ce dernier a clôturé son intervention par une déclaration qui renseigne le public sur la nature de la relation entre Belmadi et l’équipe d’Algérie, « il est vrai que nous avons un contact avec Djamel Belmadi, mais ce n’est pas une question de contrat, c’est bien plus que ça. Ce qui nous lie à Djamel Belmadi est un contrat moral. » explique-t-il avant d’enchaîner, « Djamel Belmadi sait que l’équipe d’Algérie a besoin de lui, c’est un homme responsable, nous allons œuvrer pour le bien de la sélection algérienne. » finit-il par dire.