Avenir de Belmadi en équipe nationale : Amara dit tout

L’arrivée du sélectionneur Djamel Belmadi à la tête du staff technique des Verts en août 2018, a redonné espoir aux jeunes footballeurs ambitieux de l’équipe nationale

Ce dernier a bien montré sa haute performance et a prouvé au monde entier que la sélection algérienne est une équipe forte et imbattable, notamment avec une incroyable série d’invincibilité de 33 matchs sans défaite.

Cependant, beaucoup de rumeurs se sont diffusées quant à sa relation avec le président de la Fédération algérienne de football (FAF), Charaf Eddine Amara, ce qui pourrait affecter l’avenir du « ministre du Bonheur » dans la sélection nationale, sachant qu’il est lié d’un contrat avec les Fennecs qui s’étale jusqu’au 2022.

Afin de répondre à ces rumeurs, Amara a affirmé, sur les ondes de Radio Algérie internationale : » je tiens à souligner que la relation entre moi et Djamel Belmadi est bonne. Je peux même dire qu’elle est excellente à tous les niveaux « , ajoutant : » la coordination entre nous existe, et c’est important. Nous travaillons dans un cadre très professionnel, et tout va bien « .

Ainsi, le premier responsable de la FAF a déclaré : » nous travaillons pour le même objectif, nous avons une sélection qu’il faudra encourager pour atteindre ses objectifs « .

» Nous sommes prêts pour revenir avec le 3e trophée » (Amara)

Dans un autre chapitre, Charaf Eddine Amara, et lors d’un entretien accordé à une chaine qatarie, a révélé les objectifs de l’équipe nationale en participant à la prochaine Coupe d’Afrique des Nations au Cameroun.

» La participation de l’Algérie à la compétition continentale cette fois a une nature particulière, car nous allons y participer en tant que titulaire du titre « , a expliqué le président de la FAF.

» Ce ne sera pas facile pour la sélection nationale, mais la réputation et l’histoire de l’équipe, va faire de l’Algérie un concurrent sérieux pour conserver son titre « , a-t-il ajouté.

Par ailleurs, Amara n’a pas manqué à poursuivre : » toutes les conditions sont en faveur des Verts pour revenir avec la troisième étoile. Toutes les équipes connaissent l’Algérie, nous savons ce qui nous attend, et nous allons faire face à cette situation « .