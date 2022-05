Avenir de Belaïli : son père fait d’importantes révélations

Ayant commencé à retrouver son meilleur niveau, Youcef Belaïli devrait avoir droit à un nouveau contrat avec le Stade Brestois. L’ailier gauche de la sélection nationale n’est pas contre l’idée de poursuivre l’aventure en Bretagne, mais son père Hafid, qui est aussi son agent, ne ferme pas la porte à un éventuel départ du joueur lors du prochain mercato estival dans le cas où il reçoit une offre intéressante d’un autre club avec des ambitions sportives plus hautes.

Youcef Belaïli fait parler de lui en France. En effet, il commence à retrouver son meilleur niveau. En enchainant une prestation du premier ordre lors du dernier match face à l’AS Monaco, il a pu inscrire un joli but à la suite d’un exploit individuel sur l’aile gauche de l’attaque. Cela suscite l’admiration des responsables du Stade Brestois pour renouveler le contrat du joueur qui prendra fin le mois de juin prochain.

Selon Hafid Belaïli, père de Youcef et son agent en même temps, affirme qu’il a été officiellement approché par les Brestois pour négocier un nouveau contrat du joueur. «Après le dernier match face à l’AS Monaco, j’ai été approché par le président du Stade Brestois pour me proposer la prolongation du contrat de Youcef. On devrait programmer bientôt une entrevue pour s’assoir autour d’une table et entamer ainsi concrètement les négociations », révèle-t-il, dans une déclaration accordée à nos confrère d’Echourouk, et d’ajouter : «Mon fils commence à trouver ses marques en championnat Français. Il se sent très à l’aise à Brest en compagnie de sa petite famille et n’est pas contre l’idée de poursuivre l’aventure en Bretagne».

Youcef vise plus haut

Poursuivant sa déclaration, Hafid Belaïli affirme que lui et Youcef sont ouverts à d’autres propositions lors de la prochaine période des transferts. L’éventualité de voir l’attaquant international rejoindre un autre club avec des ambitions sportives plus hautes l’été prochain n’est pas à écarter.

«L’OGC Nice, le LOSC Lille et le FC Toulouse s’intéressent à Youcef. La porte est ouverte pour un club qui répond aux ambitions sportives du joueur, notamment si l’offre sera alléchante», dira Hafid Belaïli. A rappeler que le joueur a également des touches avec des clubs Grecs, entre autre l’Olympiacos.

«Certes, mon fils se sent à l’aise à Brest, mais il veut briller dans le haut niveau. Ce sera dans son intérêt mais aussi celui de la sélection nationale», ajoute-t-il, avant de conclure : «Je dis aux supporters Algériens : n’ayez pas peur sur l’avenir de Youcef ».

Une fois la saison Ligue 1 Uber Eats terminée, Youcef Belaïli entrera en stage avec la sélection nationale. C’est après les deux premières journées des éliminatoire de la CAN 2023 qui auront lieu le mois de juin prochain, respectivement face à l’Ouganda et à la Tanzanie, qu’il devra trancher sur son avenir.