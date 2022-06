Avenir de Amara avec la FAF : le BF prend enfin une décision

L’assemblée générale ordinaire de la fédération algérienne de football aura lieu officiellement le 16 juin prochain. Une AGO avec deux points à son ordre du jour ; l’adoption des bilans moraux et financiers, ainsi que la préparation de l’assemblée générale élective. Ainsi, il n’y aura ni directoire ni période de transition. On commence bel et bien à préparer l’après Amara.

«Conformément à la décision prise par le Bureau fédéral, réuni le 28 avril 2022 au Centre technique national de Sidi Moussa, fixant les dates des différentes assemblées générales, la fédération algérienne de football porte à la connaissance des concernés la convocation de l’assemblée générale ordinaire au titre de l’exercice 2021 pour le jeudi 16 juin 2022. Elle aura lieu à l’école supérieure d’hôtellerie et de restauration « ESHRA» à Aïn-Bénian à 10h». annonce la FAF dans un communiqué officiel rendu public hier soir.

Pour respecter les délais, le secrétariat de la FAF a commencé à envoyer les convocations aux membres de l’AG. Une AGO qui aura à son ordre du jour deux importants points, à savoir l’adoption des bilans moraux et financiers, ainsi que la préparation de l’assemblée générale élective.

Il n’y aura ni directoire ni période de transition

La fédération algérienne de football vient ainsi de mettre fin à la rumeur faisant état de l’installation d’un directoire pendant deux mois. Une période de transition gérée, soi-disant, par Mohamed Raouraoua, en attendant la tenue de l’AG élective pour élire le nouveau président.

Il faut dire que le FAF et le MJS veulent en finir avec l’ère Charaf-Eddine Amara en fixant, lors de l’AGO du 16 juin, la date de l’AG élective le 7 juillet prochain. Ils se sont rendu compte que seule cette feuille de route pouvait leur éviter de piétiner le règlement. Le président démissionnaire aura la chance d’adopter ses bilans et remettre officiellement son mandat à l’AG.

À noter que seul Amar Bahloul s’est porté candidat pour les prochaines élections pour la présidence de la FAF. On parle d’autres candidats, entre autres Walid Sadi et Djahid Zefizef, mais toujours rien de concret.