Avec un salaire de 74 000 DA : le HCN recrute les titulaires de ce diplôme

Le Haut Commissariat à la Numérisation a annoncé hier (lundi 01 juillet 2024), dans un communiqué, l’ouverture des candidatures pour le poste d’ingénieur en informatique au sein de ses services, spécialisé en développement (Développeur).

Pour accéder à ce poste, il est requis de posséder au minimum un diplôme d’ingénieur d’État en informatique. Les candidats sans expérience professionnelle sont également tenus de joindre leurs CV avec les relevés de notes de leur dernière année universitaire.

Missions du poste d’Ingénieur en Informatique au sein du Haut Commissariat à la numérisation

Les missions de ce poste sont :

Analyser les besoins des utilisateurs et spécifier les exigences techniques.

Concevoir et développer des solutions logicielles en utilisant des langages comme Java, Python, C++, etc.

en utilisant des langages comme Java, Python, C++, etc. Effectuer des tests unitaires et d’intégration pour assurer la qualité du code.

Collaborer avec d’autres membres de l’équipe pour la gestion de projet et le respect des délais.

Optimiser les performances des applications existantes et proposer des améliorations.

Le salaire de base du candidat retenu pour ce poste au Haut Commissariat à la Numérisation sera de 74 000 DA, selon le même communiqué.

Les CV doivent être envoyés par courrier électronique à l’adresse suivante : contact.hcn@el-mouradia.dz, avant le 6 juillet 2024 à 12h00. Veuillez consulter ce lien pour plus d’informations.

Le Haut Commissariat à la Numérisation : Acteur clé de la transformation numérique en Algérie

Le Haut Commissariat à la Numérisation est devenue une entité rattachée à la Présidence de la République depuis septembre 2023, après la suppression du ministère de la Numérisation et des Statistiques.

Elle est dirigée par l’ancienne ministre de la Numérisation et des Statistiques, Meriem Ben Mouloud.

Cette entité est chargée de concevoir et de suivre la mise en œuvre de la stratégie nationale de numérisation, en concertation avec les secteurs concernés et les acteurs du secteur économique et de la société civile.

