Avec un but dans les arrêts de jeu, Adam Ounas impressionne avec le LOSC

L’international algérien Adam Ounas, a brillamment guidé son club Lille, vers sa toute première victoire de la saison en Ligue 1. Lors du match contre Nantes aujourd’hui, dimanche, Ounas a réussi un doublé impressionnant.

Le joueur des Verts a fait son entrée sur le terrain en tant que remplaçant à la 70e minute de la confrontation qui s’inscrivait dans le cadre du deuxième tour de la Ligue 1. Cette performance fait suite au match nul lors du premier tour contre Nice.

Ounas a joué un rôle important lors de cette rencontre en marquant le deuxième but de son équipe dans ce match et son premier but de la saison. Une réalisation à la 90+4e minute du match qui vient faire le break et assurer les 3 points aux lillois.

Bensebaini impressionne pour ses débuts en Bundesliga

Ramy Bensebaini a effectué ses premiers pas dans en Bundesliga avec son tout nouveau club, le Borussia Dortmund. Le joueur des Verts a su se distinguer en réalisant pas moins de 58 passes, affichant un taux de réussite de 76%.

Lors de cette performance, le défenseur latéral a également réussi 3 balles longues sur les 6 qu’il a tentées, témoignant de sa vision du jeu et de sa précision dans les passes longues.

La qualité de jeu de Bensebaini n’est pas passée inaperçue, suscitant des éloges de la part de l’entraîneur du Borussia Dortmund, Edin Terzic. Celui-ci a exprimé son enthousiasme en déclarant qu’il avait rarement vu un joueur de cette qualité et d’une telle autorité dans ses interventions.

Il a notamment souligné l’agressivité avec laquelle Bensebaini s’engage dans les duels pour contrecarrer les attaquants adverses, faisant preuve d’une véritable détermination à défendre.