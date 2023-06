Avec plus de 500 km de plus, le littoral algérien estimé à 2148 km (Etude)

Une étude approfondie menée par le ministère de l’Environnement et des Énergies Renouvelables, sous l’égide du ministère de la Défense nationale, a révélé que la longueur du littoral national algérien s’étend sur 2 148 km, soit une augmentation de 526 km par rapport à l’estimation précédente de 1 622 km.

La ministre de l’Environnement et des Énergies Renouvelables, Fazia Dahlab, a fait cette annonce lors d’une conférence de presse organisée à Alger, en marge de la célébration de la Journée mondiale des océans.

L’étude, réalisée par le ministère de l’Environnement et des Énergies Renouvelables en collaboration avec l’Institut National des Cartes et de la Télédétection, a été menée avec rigueur et précision. Les mesures effectuées grâce à une expertise de pointe ont permis de déterminer avec exactitude la longueur réelle du littoral algérien. Cette découverte a révélé un littoral beaucoup plus étendu que prévu. Selon la ministre, cette nouvelle donnée souligne l’importance de la protection de cette zone côtière.

La ministre a souligné l’importance du littoral algérien et l’urgence de sa préservation. Elle a précisé que le ministère de l’Environnement et des Énergies Renouvelables a travaillé pendant cinq ans pour obtenir un financement du Fonds Vert pour le Climat afin de développer un plan national d’adaptation aux changements climatiques.

Renforcer la résilience face aux changements climatiques

Ce plan national d’adaptation permettra d’accroître la capacité du pays à faire face aux effets néfastes des changements climatiques. La ministre a souligné l’importance de s’adapter aux nouvelles réalités climatiques afin de protéger les écosystèmes côtiers, les ressources naturelles et les communautés qui dépendent de ces zones. La protection du littoral est essentielle pour préserver la biodiversité marine, prévenir l’érosion côtière et garantir la sécurité des populations vivant le long de la côte.

Le Fonds Vert pour le Climat est une institution financière internationale qui soutient les pays en développement dans leurs efforts d’atténuation et d’adaptation aux changements climatiques. Le financement obtenu grâce à ce fonds permettra de mettre en œuvre des mesures concrètes visant à protéger le littoral algérien, notamment en renforçant les infrastructures côtières, en favorisant la gestion durable des ressources marines et en promouvant des pratiques de pêche responsables.

La découverte de la véritable longueur du littoral algérien souligne l’importance de sa préservation et de sa protection face aux changements climatiques. Le développement d’un plan national d’adaptation aux changements climatiques est essentiel pour préserver ce littoral.