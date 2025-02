Avec plus de 500 000 offres d’emploi, voici les métiers qui recrutent le plus selon France Travail

Dans quel secteur faut-il chercher pour trouver du travail ? France Travail a dévoilé la liste des secteurs qui recrutent le plus à l’hexagone et celle des métiers les plus recherchés pour l’année 2025.

Trouver un emploi se révèle parfois comme un parcours du combattant, d’où l’importance de bien cibler ses recherches et éviter des domaines précis où les débouchés se font rares.

Top 10 des domaines qui recrutent le plus sur le site de France Travail

Selon le directeur général de France Travail, entre 300 000 et 500 000 offres d’emploi non pourvues sont disponibles sur son site. Selon les données dévoilées par Capital, les secteurs les plus en demandes sont l’hôtellerie, la restauration, les transports et les soins.

Le secteur du support à l’entreprise est actuellement le plus pourvoyeur d’emplois en France. Il regroupe un large éventail de métiers liés à la comptabilité et à la gestion, aux ressources humaines, au marketing, à la supervision des ventes et au système d’information et de communication. En effet, avec 507 100 offres d’emploi, ce secteur recense à lui seul 18.5% du nombre total des annonces disponibles.

En deuxième position, le secteur de l’industrie présente un nombre important d’emplois non pourvus, avec un total de 382 215 postes à pourvoir. Viennent ensuite les secteurs de la vente, du commerce et de la grande distribution avec 318 000 offres, mais aussi le secteur de la construction, du bâtiment et des travaux publics (272 990 postes), de l’installation et de la maintenance (224 495), et enfin celui de la santé (204 860).

10 métiers qui comptent le plus d’offres sur le site de France Travail

En ce qui concerne les métiers, la profession du comptable est la plus recherchée actuellement, avec notamment plus de 110 000 offres d’emploi sur le site de France Travail. Les services à domicile (51 170 annonces) et la maintenance d’équipements industriels (45 775 offres) complètent le trio de tête.

La liste des métiers avec le plus grand nombre d’offres sur le site de France Travail se poursuit :

Comptabilité : 110 359 offres diffusées ;

Services domestiques : plus de 51 170 offres d’emploi disponibles ;

Installation et maintenance d’équipements industriels et d’exploitation : un total de 48 330 propositions ;

Soins infirmiers généralistes : 45 775 offres ;

Magasinage et préparation de commandes : plus de 40 242 propositions sur le site de France Travail ;

Soins d’hygiène, de confort du patient : un total de 40 042 offres ;

Audit et contrôle comptable et financier : plus de 38 294 offres d’emploi ;

Études et développement informatique : 31 660 annonces ;

Conduite d’équipement d’usinage : plus de 29 763 offres d’emploi ;

Mécanique automobile et entretien de véhicules : un total de 29 532 offres.

