« Avec livraison immédiate » : TIRSAM dévoile le prix de son nouveau camion de 8 tonnes

Le paysage du véhicule industriel en Algérie s’enrichit d’une nouvelle offre de… taille ! Le constructeur TIRSAM vient de lever le voile sur sa dernière solution de transport de 8 tonnes, promettant de bousculer le secteur grâce à un argument majeur : la fin des délais d’attente.

Destiné à répondre aux besoins croissants des professionnels du transport et de la logistique, ce nouveau modèle mise sur une alliance entre robustesse mécanique et fabrication locale pour séduire les flottes d’entreprises les plus exigeantes.

Pour garantir la longévité de son véhicule, TIRSAM a misé sur une valeur sûre en intégrant une motorisation CUMMINS. En effet, ce moteur, référence mondiale du secteur, assure des performances optimales sur tous types de reliefs tout en garantissant une fiabilité à toute épreuve.

Au-delà de la puissance brute, l’accent a été mis sur l’efficience énergétique. Le constructeur affirme que ce 8 tonnes se distingue par une consommation de carburant réduite, un paramètre vital pour les opérateurs économiques cherchant à optimiser leurs coûts de revient et la rentabilité de leurs rotations.

Confort et sécurité du nouveau camion TIRSAM : le poste de conduite repensé

Loin des standards spartiates, la cabine du nouveau né de TIRSAM a été conçue comme un véritable espace de travail ergonomique :

Équipements de série : Le confort est assuré par un système de climatisation performant et un aménagement intérieur moderne.

Sécurité active : Pour une maîtrise totale, même en pleine charge, le véhicule est équipé d’un système de freinage pneumatique haute précision et de dispositifs de sécurité avancés.

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Quel est le prix du nouveau camion TIRSAM 8 tonnes disponible de suite ?

Alors que le marché est souvent pénalisé par des délais de livraison à rallonge, TIRSAM frappe un grand coup en annonçant une disponibilité en stock.

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« Notre objectif est de fournir des solutions de transport modernes qui soutiennent le marché national, particulièrement face à la demande croissante pour les véhicules professionnels produits localement », souligne la direction de l’entreprise.

Côté budget, le constructeur a tranché : ce nouveau camion de 8 tonnes est proposé au tarif de 5 800 000 DA TTC.