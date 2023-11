Avec l’importation de plusieurs marques, ou en sont les prix des véhicules d’occasion ?

Le marché automobile en Algérie est en pleine évolution, avec l’arrivée de véhicules importés et le développement de la production locale. L’Algérie a accordé des autorisations d’importation et de fabrication de véhicules à des entreprises telles que JAC, OPEL, et FIAT. De plus, la première livraison de véhicules de la marque chinoise Chery est arrivée au port de Jijel. L’arrivée de ces marques promet une diversification du marché.

Cependant, les prix des véhicules d’occasion en Algérie restent élevés. Voici quelques exemples de prix relevés sur le marché :

Une Cadillac de 2014 est proposée à 2.8 millions de DA.

Une Peugeot 208 de 2015 est vendue à 250 millions de centimes.

Une Skoda de 2016 est affichée à 300 millions de centimes.

De plus, d’autres modèles, tels qu’une Seat Ibiza de 2016 à 300 millions de centimes, une Hyundai de 2014 à 180 millions de centimes, et une Stepway de 2019 à 290 millions de centimes, illustrent la variété des offres.

Une Peugeot 207 de 2012 est disponible à 160 millions de centimes, tandis qu’une Golf de 2016 est proposée à 170 millions de centimes. Et d’autres modèles, tels qu’une Renault Kangoo de 2012 à 180 millions de centimes, une Chevrolet Spark de 2014 à 120 millions de centimes, et une Hyundai Grand i10 de 2016 à 260 millions de centimes, élargissent les possibilités pour les acheteurs.

Les consommateurs algériens à la recherche de la bonne affaire

En outre, les acheteurs à la recherche de bonnes affaires peuvent trouver une Peugeot 308 de 2014 à 260 millions de centimes, une Seat Ibiza de 2018 à 320 millions de centimes, et une Saïl de 2011 à 155 millions de centimes. Les modèles plus anciens, tels qu’une Toyota Yaris de 2010 à 142 millions de centimes et une Hyundai Accent de 2014 à 185 millions de centimes, offrent des alternatives abordables. Une Peugeot Partner de 2012 est également disponible à 256 millions de centimes, tandis qu’une Hyundai Grand i10 de 2015 est proposée à 227 millions de centimes. Une Peugeot 208 de 2015 est vendue à 210 millions de centimes, et une Kia Picanto de 2015 est affichée à 255 millions de centimes.

Une Chery QQ de 2013 est proposée à 90 millions de centimes, tandis qu’une Hyundai de 2013 est vendue à 175 millions de centimes. Alors qu’une Skoda de 2015 est affichée à 475 millions de centimes. D’autres offres en ligne incluent une Kia de 2018 à 250 millions de centimes et une Dacia Stepway de 2016 à 111 millions de centimes. Une Volkswagen Polo de 2015 est vendue à 255 millions de centimes, mais on peut également trouver une Polo de 1996 à 40 millions de centimes. Une VW Caddy de 2011 est disponible à 210 millions de centimes, tandis qu’une Peugeot de 2007 est proposée à 112 millions de centimes.

Pour conclure, il est à noter que plusieurs facteurs influencent les prix des voitures en Algérie. L’offre et la demande, les coûts de production, les taxes et les droits de douane jouent un rôle déterminant. Les véhicules importés sont soumis à des droits de douane élevés, ce qui explique en partie les prix élevés des voitures d’occasion.