Avec l’expertise de l’Américain EMD : 20 locomotives d’antan font peau neuve et retrouvent les rails

Vingt locomotives diesel-électriques, longtemps mises à l’écart par l’usure du temps, reprennent progressivement du service sur le réseau ferroviaire algérien.

Leur modernisation, menée par la Société Nationale des Transports Ferroviaires (SNTF), mise sur la montée en compétence locale tout en s’appuyant sur une technologie américaine, pour offrir des locomotives plus performantes et respectueuses de l’environnement.

Selon le communiqué officiel publié samedi par la SNTF, plusieurs locomotives modernisées ont déjà été remises en service dans le cadre d’un programme global de réhabilitation.

Une expertise américaine et des ateliers algériens au cœur de la modernisation des locomotives

La réhabilitation des locomotives se déroule entièrement sur le territoire national. Dans les ateliers de Mohammadia, dans la wilaya de Mascara, et de Rouiba, à Alger. C’est dans ces infrastructures que les locomotives sont démontées, modernisées puis réassemblées avant leur retour progressif à l’exploitation commerciale.

Cette démarche vise à prolonger la durée de vie du matériel roulant. Tout en améliorant ses performances techniques et environnementales, et à consolider les compétences locales.

De plus, des ingénieurs et techniciens algériens spécialisés dans la maintenance et la modernisation du matériel ferroviaire mènent l’opération, avec l’encadrement technique des ingénieurs du groupe américain Electro-Motive Diesel (EMD), spécialiste des locomotives diesel. Cette collaboration permet un transfert effectif de compétences, tout en garantissant la maîtrise totale du matériel par la SNTF.

De l’électronique aux moteurs : des améliorations techniques majeures

Les équipes ont également introduit plusieurs changements techniques :

Remplacement des anciens systèmes électroniques par le système EM2000 développé par EMD, offrant un meilleur contrôle du fonctionnement des locomotives.

développé par EMD, offrant un meilleur contrôle du fonctionnement des locomotives. Introduction d’un système d’injection électronique permettant de réduire la consommation de carburant et les émissions de gaz tout en augmentant la puissance du moteur.

permettant de réduire la consommation de carburant et les émissions de gaz tout en augmentant la puissance du moteur. Modification du système de suspension et des moteurs de traction pour améliorer la stabilité et le confort de conduite.

Équipement des locomotives en climatisation, améliorant les conditions de travail des conducteurs.

Ces améliorations rendent le matériel plus adapté aux exigences actuelles du transport ferroviaire. Sans recourir à l’importation de nouvelles locomotives.

Enfin, à travers ce programme, la SNTF affirme sa stratégie d’investir dans la modernisation plutôt que dans le renouvellement systématique. Tout en consolidant les compétences nationales. Ainsi, cette approche permet de réduire les coûts, de limiter la dépendance extérieure et de renforcer l’autonomie technique du secteur ferroviaire.