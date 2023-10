« Avec l’effectif qu’on a, nous devons remporter la Coupe d’Afrique », Benchikh (vidéo)

Après la belle présentation de la sélection algérienne face au Cap-Vert en amical, l’optimisme est de retour dans le milieu footballistique national. En effet, surclassant l’équipe adverse, les Fennecs ont signé une victoire convaincante sur le score de 5-1.

Forts de leurs derniers arrivés, les hommes du sélectionneur, Djamel Belmadi, ont reconquis les cœurs. C’est dans ce sillage que le consultant algérien et ancien joueur de la sélection nationale, Ali Benchikh, s’est livré sur ses impressions quant à la prochaine Coupe d’Afrique des Nations, prévue en janvier 2024 en Côte d’Ivoire.

Optimiste, Ali Benchikh a dit, « Nous avons des joueurs de qualité. La sélection algérienne s’est bien renforcée cette fois. Nous avons les armes pour aller très loin dans cette Coupe d’Afrique », explique-t-il. Le défi de remaniement de la sélection algérienne, lancée par Belmadi, est de bon augure et les bonnes ondes font à nouveau surface.

Énumérant les joueurs de qualité dans l’effectif algérien, Benchikh conteste certaines espérances trop « minimes » selon lui et ajoute, « Non, on ne doit pas se contenter d’un quart de finale ou d’une demi-finale. Nous avons les meilleurs joueurs et nous espérances doivent s’inscrire dans cette lignée », explique-t-il.

Sur les objectifs de l’équipe d’Algérie pour la prochaine CAN, Ali Benchikh a dit, « Nous devons ramener la coupe. Avec l’effectif qu’on a, la finale doit être atteinte, nous devons être champions. »



Amical Algérie – Égypte : les retrouvailles

Longtemps convoité, le match entre l’Algérie et l’Égypte aura enfin lieu dans deux jours. Les deux mastodontes du football africain ne se sont pas rencontrés depuis plusieurs années. Une occasion pour un consultant égyptien de lancer les hostilités sportives sur un plateau télévisé.

Ainsi, Mohammed Hafiz, consultant de la chaîne « On Time Sports » a dit, « Djamel Belmadi a dit qu’il avait l’impression que les deux équipes ne se sont pas rencontrées depuis le match d’Omdourman. Or, il a oublié le match de la demi-finale de la CAN 2010 qui s’est soldé sur la victoire de l’équipe sur le score de 4-0 », dit-il.

Sur le renouveau de la sélection algérienne, le consultant égyptien a dit, « Belmadi n’a pas effectué des changements dans son effectif. C’est peut-être la raison des précédents échecs de l’Algérie. Or, c’est un grand sélectionneur et un homme intelligent. Il a su élever le niveau de ses joueurs pour se hisser au sommet de l’Afrique », ajoute-t-il.

« Avec la nouvelle vague des jeunes joueurs, l’Algérie peut être l’un des favoris pour le sacre final lors de la prochaine CAN », indique-t-il.