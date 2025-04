Avec la participation de trois pays arabes… l’Algérie dévoile son méga-plan énergétique

L’Algérie a annoncé un vaste plan visant à renforcer son secteur énergétique, en coopération avec plusieurs pays arabes et européens. Cette stratégie vise à garantir la sécurité énergétique du pays et à renforcer ses capacités à moyen et long terme.

Selon un communiqué obtenu par la plateforme spécialisée Énergie (basée à Washington), le ministre de l’Énergie et des Mines, Mohamed Arkab, a détaillé les contours de la stratégie nationale en matière d’énergie, articulée autour de trois axes principaux : renforcer la production nationale, assurer la sécurité d’approvisionnement et réduire l’empreinte carbone.

Intervenant lors de l’ouverture de la conférence Med Energy à Ravenne (Italie), le ministre a souligné l’importance de ce forum dans un contexte marqué par des défis économiques, climatiques et géopolitiques.

Il a également mis en avant les relations solides entre l’Algérie et l’Italie, ainsi que le rôle clé de cette coopération dans la construction d’un avenir énergétique intégré et durable en Méditerranée.

Quels sont les grands projets énergétiques qui vont transformer l’Algérie ?

Parmi les projets phares de ce plan figurent :

L’interconnexion des réseaux électriques avec la Libye, l’Égypte, la Mauritanie et les pays du Sahel .

. L’augmentation de la production gazière à 200 milliards de m³ par an .

. L’intégration de 30 % d’énergies renouvelables dans le mix énergétique national d’ici 2035.

dans le mix énergétique national d’ici 2035. Le développement de l’hydrogène vert via le projet SouthH2 Corridor, destiné à approvisionner l’Europe.

La création d’une ligne électrique sous-marine entre l’Algérie et l’Italie pour exporter de l’électricité verte.

L’Algérie, hub énergétique régional

Le ministre a insisté sur le rôle central de l’Algérie comme pôle énergétique reliant l’Afrique à l’Europe. Un programme d’investissement vise à accroître les exportations de gaz tout en développant les énergies renouvelables, avec un projet de 15 000 MW d’énergie solaire dont la première phase (3 200 MW) a déjà été lancée en 2024.

Par ailleurs, le projet Medlink (interconnexion électrique Algérie-Italie) et l’accord tripartite entre Sonelgaz, Sonatrach et l’italien Eni pour l’exportation d’électricité verte renforcent la position de l’Algérie comme fournisseur fiable et diversifié.

De son côté, Rachid Hachichi, PDG de Sonatrach, a insisté sur l’accélération de la transition énergétique et la réduction de l’empreinte carbone, conformément aux engagements internationaux. Le groupe mise sur les énergies vertes, l’hydrogène et les carburants à faible émission.

À propos de Med Energy

Organisé sur trois jours (du 8 au 10 avril 2025), Med Energy est l’un des principaux rendez-vous internationaux des acteurs du pétrole et du gaz en Méditerranée. Il réunit décideurs, experts et chercheurs autour d’ateliers techniques et de débats stratégiques.

En résumé, l’Algérie affiche une ambition claire : conjuguer sécurité énergétique, transition verte et leadership régional, avec l’Europe et ses partenaires arabes comme principaux alliés.