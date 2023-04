Avec la barre de son LG S80QY, profitez pleinement d’une expérience sonore immersive

La qualité du son est un élément crucial dans notre expérience de divertissement. Que ce soit pour regarder un film, écouter de la musique, jouer à des jeux vidéo ou même participer à une réunion en ligne, un son clair et immersif peut faire toute la différence. Dans cette ère de connectivité, les produits sonores sont devenus des accessoires indispensables pour une expérience audiovisuelle de qualité. C’est pourquoi LG vous propose la barre de son S80QY, conçue pour améliorer les performances du téléviseur LG afin d’optimiser votre expérience sonore.

Populaires auprès des clients, les barres de son LG S80QY sont des appareils audio faciles à installer offrant une qualité sonore supérieure et améliorant les performances des téléviseurs LG. D’ailleurs, ces barres vous permettent d’écouter de la musique, regarder des films et des séries ou encore jouer à des jeux vidéos, et ce, tout en profitant d’une expérience audiovisuelle immersive et optimale. Dans cet article, nous allons vous présenter les principales caractéristiques de la barre de son LG S80OY.

Plongez dans l’action avec les barres de son LG !

Désormais, vous pouvez plonger en totale immersion dans vos programmes préférés. Dotée du système audio 3.1.3 canaux, puissance de 480 W, de trois haut-parleurs verticaux sur la barre et d’un caisson de basses sans fil, la barre de son S80QY de LG est une solution complète qui diffuse un son puissant et immersif pour une expérience de son surround mémorable, qui sublimera l’image de votre téléviseur.

En effet, les trois hauts-parleurs à projection verticale (dont un central) vous permettent de profiter d’un son clair et précis. Ainsi, la barre de son LG S80QY offre une incroyable expérience sonore combinant clarté vocale détaillée et scène sonore vaste, pour vous permettre de vivre une expérience cinématographique mémorable.

Outre ces trois haut-parleurs verticaux, le géant LG a également doté sa barre de son d’un nouveau caisson de basses sans fil qui fait rugir des basses ultra-puissantes et profondes dans vos chansons et vos films préférés. Le nouveau caisson sans fil déploie des basses puissantes, avec un volume, une pression sonore et une qualité des basses supérieurs transmis sur une plus longue distance.

La barre de son S80QY, compatibilité optimale avec votre téléviseur LG

Vous souhaitez profiter d’une expérience audio immersive sans précédant ? Il vous suffit de connecter la barre de son LG à votre téléviseur LG et de laisser la magie opérer. En effet, la barre de son LG S80QY est parfaitement adaptée aux téléviseurs LG, car elle est conçue pour améliorer les performances du téléviseur LG en toute transparence. Ensemble, les deux appareils créent une expérience sonore optimale.

Ainsi, la barre de son LG intègre le mode « Partage du son du téléviseur », qui utilise le processeur IA de votre téléviseur LG pour analyser le contenu que vous aimez et vous offrir un son ultra-clair et d’excellente qualité. Que vous regardiez un film ou les informations ou que vous jouiez, vous pouvez profiter au mieux de votre téléviseur LG.

Pour commander votre téléviseur LG et votre barre son, vous n’aurez besoin que d’une seule télécommande. En effet, la télécommande du téléviseur LG vous permet de commander la mise sous tension, le volume et les modes sonores de la barre de son. Vous n’avez plus qu’une seule télécommande à gérer, pour contrôler à la fois l’image du téléviseur et le son de la barre de son.

Par ailleurs, il est également à noter que les barres de son LG sont parfaitement assorties aux téléviseurs LG pour une formidable élégance et un design épuré. Installez une barre de son LG avec un téléviseur LG et donnez à votre intérieur une touche de modernité et de dynamisme.

Avec LG AI Room Calibration, le son s’adapte à votre espace

Pour offrir un son naturel et réaliste, LG a équipé ses barres de son avec la technologie AI Room Calibration qui utilise un microphone interne et une technologie de reconnaissance spatiale qui lui permet d’analyser la configuration de votre espace pour adapter le son.

Pour précision, AI Room Calibration est une technologie de réglage automatique du son qui compense l’environnement dans lequel se trouve la barre de son LG, en utilisant des algorithmes qui améliorent les performances sonores de la barre de son.

En outre, et pour vous offrir un son adapté à ce que vous écoutez et regardez, LG a aussi doté sa barre de son de la technologie AI Sound Pro. L’algorithme de la barre de son LG analyse votre contenu pour ajuster le son et le diffuser de façon optimale, que vous regardiez des films, que vous suiviez les informations ou que vous écoutiez de la musique.

Et ce n’est pas tout ! Car grâce au boitier audio Wi-Fi, vous pouvez relier votre barre de son et votre téléviseur LG sans fil, bien évidemment, sans aucune perte de qualité. De plus, il vous est possible de contrôler votre barre de son LG avec la plateforme de votre choix, à l’instar de Alexa et de Ok Google.

Vivez une expérience unique avec la barre de son LG !

Regroupant des technologies de pointe, la barre de son S80QY de LG vous permet de profiter d’un audio haute résolution avec 96 kHz de fréquences d’échantillonnage et 24 bits de profondeur, pour un son extrêmement précis qui offre une expérience d’écoute agréable. Profitez de la musique comme les artistes l’ont vraiment imaginée avec la précision de l’audio haute résolution pour un son cristallin.

D’ailleurs, cet appareil du leader mondial LG compte également la technologie Meridian Audio. Le partenariat entre LG et Meridian Audio, un leader britannique de l’audio haute résolution, est synonyme de qualité sonore prémium. Ainsi, ce partenariat garantit une qualité sonore mémorable, que ce soit pour l’écoute de la musique ou le visionnage des films.

Grâce à la barre de son du géant LG, vivez une expérience audio absolument réaliste avec un son surround puissant. Pour profiter de vos films préférés, la barre de son S80QY de LG fournit du contenu 4K, notamment HDR et Dolby Vision sans perte de résolution pour une expérience TV et audio entièrement connectée. L’appareil innovant de LG vous permet aussi d’écouter la musique avec une immersion réaliste grâce à sa compatibilité avec le streaming de musique HD comme Spotify.

Enfin, pour les amoureux des jeux vidéos et les gamers, il faut savoir que la barre de son LG prend en charge la VRR (taux de rafraîchissement variable) et l’ALLM (mode faible latence automatique) pour s’adapter aux changements de fréquence d’images et réduire les déchirures d’image.