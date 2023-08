Avec 3 buts en 3 matchs, Benzema continue d’impressionner avec Al-Ittihad (VIDÉO)

Karim Benzema, l’ancien capitaine du Real Madrid, a conduit son équipe saoudienne, Al-Ittihad de Jeddah, à sa troisième victoire dans le Championnat arabe.

Cette fois-ci, Benzema et ses coéquipiers se sont imposés face au club de la police irakienne, propulsant ainsi le club saoudien en tête du deuxième groupe et le plaçant comme le candidat le plus solide pour remporter le championnat.

L’ancienne star du Real Madrid est désormais le meilleur buteur du Championnat arabe, avec 3 buts marqués en 3 matchs consécutifs. La direction du club saoudien s’est également exprimée avec une grande joie, soulignant la performance exceptionnelle de l’équipe à domicile et sa qualification pour les quarts de finale du championnat avec « la note maximale« .

Karim Benzema is a goal machine. 3 games, 3 goals and 1 assist. Man’s still best striker in the world. King Karim! 🔥 pic.twitter.com/VAOo9MOPZn — Ashish (@RMadridEngineer) August 2, 2023

Le CRB éliminé de cette même coupe

Le CRB a été éliminé de la phase de poules de la King Salman Cup pour les clubs de football arabes, organisée au Royaume d’Arabie Saoudite.

Le champion d’Algérie a subi une deuxième défaite face à l’équipe émiratie d’Al-Wahda (1-2) sur la place Prince Sultan bin Abdulaziz à Abha et une autre défaite vendredi dernier contre le Raja Casablanca (1-2).

Le CRB a plusieurs circonstances atténuantes, telles que la nomination d’un nouvel entraîneur et la fatigue liée à une fin de saison interminable, mais cela ne suffit pas à expliquer cette sortie prématurée dans une compétition aussi prestigieuse, où le club aurait dû atteindre le second tour.

Des ajustements et des efforts supplémentaires seront nécessaires pour briller dans les compétitions internationales à venir.