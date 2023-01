Avantages et inconvénients du trading de pétrole

Les investissements dans le pétrole brut sont de bons stocks à long terme car l’économie a toujours besoin d’énergie. D’autre part, les prix du pétrole sont très volatils et il existe des risques associés au commerce du pétrole. Cet article a été conçu pour que les investisseurs pesent le pour et le contre du trading du pétrole avant de décider d’y investir. Voici les avantages et les inconvénients du trading de pétrole. Si vous envisagez de réaliser des bénéfices en négociant du pétrole, vous devez visiter https://oil-profits.com/fr/ la plateforme de trading en ligne qui peut vous aider dans votre parcours commercial.

Avantages

Avantages fiscaux

La majorité des investisseurs sont toujours préoccupés par le montant de l’impôt qu’ils doivent payer sur leurs rendements et leurs revenus réguliers. Cependant, le trading de pétrole permet aux investisseurs de réaliser des gains potentiels substantiels sur leurs investissements avec une incitation supplémentaire du gouvernement américain pour encourager les investissements dans le secteur de l’énergie, offrant plusieurs avantages fiscaux.

Liquidité

Les actifs pétroliers offrent une liquidité élevée et il est facile de les convertir en liquidités à leur valeur de marché au comptant. Le négoce du pétrole est un marché très lucratif et les transactions se font en grand nombre chaque jour, en particulier le pétrole brut, la matière première la plus échangée. De plus, les investissements dans le commerce du pétrole sont 100% liquides puisque vous pouvez les vendre à tout moment, ce qui les rend meilleurs que les dépôts immobiliers ou à terme. Le pétrole se compare aux crypto-monnaies que les particuliers et les entreprises négocient sur les plateformes numériques. C’est parce que leurs métiers sont à l’échelle mondiale.

Toujours en demande

L’offre de pétrole est limitée en raison d’un nouvel épuisement. Tous les pays ne peuvent pas produire la quantité de pétrole dont ils ont besoin et ne disposent pas des ressources nécessaires. De plus, aucun substitut ne peut égaler le pétrole. Cela signifie que les investisseurs pétroliers peuvent réaliser des bénéfices importants grâce à l’offre limitée de pétrole et planifier leur avenir pétrolier. Aucun pays ne peut renoncer à son besoin de pétrole.

Un trading moins compliqué

Comparé à d’autres actifs, le trading du pétrole est relativement facile. Cependant, faire le premier pas dans les contrats à terme sur le pétrole est assez délicat et aussi, et créer un compte de trading sur le pétrole n’est pas toujours possible. Une fois que vous aurez fait l’expérience et compris comment cela fonctionne, votre expérience de trading sera facile. De plus, les contrats à terme perdent leur valeur à l’approche de leur date d’expiration, donc pour éviter de perdre votre argent, achetez des contrats à terme sur le pétrole après avoir étudié le marché. Un contrat à terme sur le pétrole prédit, sur la base d’une analyse du marché, ce qu’il adviendra des prix du pétrole à l’avenir, en ayant pris le temps de tenir compte des facteurs économiques et politiques, mais pas de la chance.

Inconvénients

Volatilité

Le prix du pétrole est très volatile et dépend fortement des facteurs de l’offre et de la demande. L’offre et la demande de pétrole sont toutes deux élastiques par rapport au prix. Si les prix du pétrole peuvent augmenter ou diminuer, l’offre de pétrole reste constante. En outre, le pétrole est une nécessité quotidienne pour la plupart des entreprises et des pays. Par conséquent, la demande ne sera pas affectée par les changements de prix puisqu’il s’agit de produits de base essentiels.

Affecté par les facteurs économiques et politiques

Les facteurs économiques et géopolitiques affectent directement le prix du pétrole. Par exemple, lorsque le prix de la production de pétrole brut augmente, le coût du pétrole diminue et vice versa. Par exemple, pendant la période Covid-19, le prix du pétrole brut a atteint les niveaux les plus bas jamais enregistrés. Par conséquent, en tant que trader pétrolier en ligne, vous devez vous tenir informé des actualités géopolitiques et analyser diverses données macroéconomiques.

L’effet de levier peut devenir incontrôlable

Les traders de pétrole bénéficient généralement d’un effet de levier plus important que les traders d’actions. D’un autre côté, si l’effet de levier est plus important, il peut être difficile de contrôler l’envie de faire des transactions excessives. En outre, si le marché fonctionne selon vos calculs, vous risquez de perdre de l’argent plutôt que d’en gagner.

Réflexions finales

Les opérations sur le pétrole sont des investissements très lucratifs qui peuvent vous aider à accroître votre patrimoine. Cependant, il faut se souvenir des avantages et des inconvénients du trading de pétrole. Le trading de pétrole vous donne une chance d’optimiser vos gains, mais vous pouvez également optimiser vos pertes.