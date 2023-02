Avant Slimani, cet autre joueur algérien a marqué dans 5 ligues européennes

Islam Slimani a ouvert son compteur but avec Anderlecht. Le joueur se dit content de son premier but avec sa nouvelle équipe. Son entraineur, Brian Riemer, l’a encensé.

Ayant rejoint Anderlecht dans les dernières heures du mercato hivernal, Islam Slimani n’a trop tardé pour ouvrir son compteur but. Pour sa deuxième apparition officielle avec sa nouvelle équipe hier après midi face à K Saint-Trond VV, il a réussi à marquer un but, dans un match remporté sur le score de trois buts à un.

L’attaquant international s’est exprimé à l’issu du match. Il se dit content de contribuer à la victoire de son équipe. « Je suis convaincu que nous allons faire une belle fin de saison. Mais ne m’appelez pas le sauveur de l’équipe (…) Ce ne sont que trois points, importants, certes, mais y a encore 9 matchs à jouer et tout est encore possible. De mon côté, j’apprends encore à connaître mes équipiers et à prendre mes repères (…) Je suis un joueur d’équipe. Que je débute ou que je rentre au jeu, je donnerai tout ». A-t-il déclaré.

L’entraineur d’Anderlecht, Brian Riemer, quant à lui, a encensé son nouvel attaquant. « J’ai donc attendu, et heureusement, il a montré tout ce qu’il savait faire (…) Avoir un joueur de ce niveau, c’est mortel dans la boîte. Islam a rappelé pourquoi il avait eu un tel succès dans sa carrière ». Se réjouit le technicien danois.

L’ambition d’Islam Slimani après le 10/12 d’Anderlecht : « On peut faire de bonnes choses en cette fin de saison » https://t.co/uAofCMhMhL — RTBF Sport (@RTBFsport) February 12, 2023

Slimani est-t-il le 1er joueur algérien à marquer dans 5 championnats européens ?

A 34 ans, Islam Slimani est le seul joueur local à avoir pu durer plus au longtemps au plus haut niveau européen. Son aventure dans le vieux continent avait débuté il y a dix ans, soit en 2013, à partir du championnat portugais avec le Sporting Portugal.

Buteur en championnat belge avec Anderlecht, nombreux sont ceux qui croient que le meilleur buteur de l’histoire de la sélection nationale est désormais le 1er joueur algérien à marquer dans cinq championnats européens. Mais en réalité, c’est Hassen Yebda qui est le premier à atteindre ce record. En effet, l’ex-milieu de terrain de charme des Verts a marqué en France (Le Mans), au Portugal (Benfica), en Angleterre (Portsmouth), en Italie (Naples) et enfin en Espagne (Grenade).

A noter qu’Islam Slimani compte 99 buts en Europe, toutes compétitions confondues. En dépassant la barre des 100 réalisations, il donnera certainement plus de reliefs à une carrière pour le moins exemplaire.