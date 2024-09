Avant-projet de loi des finances 2025 : l’Algérie prévoit une discipline fiscale stricte

Parmi les plans clés prévus par le gouvernement algérien pour 2025, une discipline fiscale stricte sera mise en place pour répondre aux défis économiques nationaux. Cela s’inscrit dans l’initiative de l’avant-projet de loi des finances 2025.

Il s’agit d’une feuille de route financière réfléchie pour une gestion optimale des ressources publiques du pays. En effet, ce projet ambitieux vise à instaurer une stratégie pour l’accompagnement de la croissance économique de l’Algérie, dans le contexte des réformes globales et des objectifs fixés sur le court comme le long terme.

Rationalisation des dépenses publiques et maîtrise du déficit budgétaire

Au cœur de cette initiative figure la volonté de contrôler efficacement le déficit budgétaire. Cela permettra d’éviter les dérives financières qui pourraient impacter l’équilibre économique du pays. De plus, l’avant-projet de loi garantira une gestion plus rigoureuse des dépenses publiques.

Pour ce faire, les autorités algériennes prévoient de « rationaliser les dépenses », sans compromettre l’avancement des projets en cours ou planifiés pour les années qui suivent, dans les secteurs porteurs de croissance économique tels que les énergies renouvelables et les infrastructures et le tourisme.

En effet, une réunion s’est tenue récemment sous la direction du président réélu, dans le cadre de l’avant-projet de loi, durant laquelle les prochaines réformes économiques ainsi que les grandes lignes budgétaires ont été discutées. Ainsi, définir les investissements prioritaires du pays.

La démarche du gouvernement vise à rationaliser les dépenses et garantir une gestion plus efficace des ressources. Afin de financer des projets d’envergure qui permettront une diversification économique. Et donc, limiter la dépendance aux hydrocarbures.

L’avant-projet de loi des finances 2025 mise sur la transparence et l’attractivité financière

En plus d’une gestion des dépenses optimale, l’avant-projet de loi des finances 2025 met l’accent sur la transparence financière.

En effet, une gestion efficace s’accompagne de la transparence de celle-ci. Et selon l’État, il est crucial de « renforcer la transparence dans la gestion publique ». Pour ce faire, les autorités mettront en place des mécanismes de suivi plus rigoureux. Ainsi qu’une ouverture des comptes publics plus large à l’audit.

Par ailleurs, cela marque un tournant décisif dans la possibilité de collaboration avec des investisseurs nationaux et étrangers. Répondant ainsi aux stratégies économiques émises par le gouvernement.

L’amélioration de la prévisibilité financière est perçue comme un levier pour réformer de manière globale la gouvernance économique de l’Algérie.

En somme, l’avant-projet de loi de finances pour 2025 amorce une trajectoire budgétaire rigoureuse, qui s’inscrit dans les réformes économiques du pays.

