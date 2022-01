Avant-première de la CAN 21 – Doit-on ne parier que sur l’Algérie ?

Les joueurs de Djamel Belmadi sont prêts pour remporter la CAN 2021, 33e du nom, qui débutera au Cameroun, le 9 janvier prochain. Pas moins de vingt-huit joueurs ont été retenus pour représenter l’Algérie dans cette Coupe d’Afrique des Nations.

Algérie, une équipe qui gagne

Tout porte à croire que l’Algérie a tout pour réussir et surtout pour défendre son titre. En effet, c’est en Égypte qu’elle s’était imposée, il y a deux ans et ce n’est pas les neuf joueurs qui viennent de briller à la Coupe Arabe qui diront le contraire. Le sélectionneur, que la presse a déjà élu personnage le plus populaire en Algérie, a voulu construire une équipe défensive : davantage de défenseurs que d’attaquants, les joueurs sélectionnés sont en effet pas moins de 10 en défense contre 9 en attaque et 6 en milieu de terrain. Quant aux trois qui restent pour arriver aux 28, ce sont les gardiens de but.

Les spectateurs ne devraient pas être en terrain inconnu, puisque la liste qui a été présentée récemment à la presse par la FAF, comporte de très nombreux joueurs ayant participé à la CAN 19, mais également aux qualifications pour l’évènement tant attendu : le Mondial prévu l’année prochaine.

En plus de la star Yacine Brahimi, les autres joueurs sont Baghdad Bounedjah, Oukidja, Bensebaini, Benlamri, Riyad Mahrez, Mehdi Tahrat, Adam Ouna, Sofiane Feghouli, Youcef Belaili, Mbolhi, Mandi, Islam Slimani, Attal. Le meilleur joueur de la Coupe d’Afrique des Nations de 2019, Ismaïl Bennacer, est bien évidemment de la partie.

On le voit, il s’agit là des meilleurs joueurs de l’équipe nationale, même si c’est sur Brahimi que les yeux des spectateurs seront braqués, après avoir été déclaré meilleur joueur de la Coupe Arabe des Nations.

Toutefois, une absence a déjà été remarquée et beaucoup se demandent pourquoi : en effet Hicham Boudaoui, milieu défensif, n’a pas été retenu par Djamel Belmadi et personne ne sait véritablement pourquoi. Certes, ce joueur de l’OGC Nice a été blessé et il n’a donc pas pu se qualifier pour le Mondial à venir, mais il est parfaitement rétabli depuis lors. Certains estiment qu’il a été éclipsé par des nouveaux talents qui se sont illustrés lors de la Coupe arabe et surtout par le retour très attendu de Brahimi.

Enfin, parmi les nouvelles recrues dans cette équipe nationale, il faut citer Mohamed Amine Tougai, un défenseur qui s’est illustré dernièrement.

Les autres équipes en embuscade

Les joueurs algériens le savent, rien n’est gagné et la lutte risque d’être violente au sein de cette Coupe d’Afrique des Nations. Certes, rien n’a vraiment beaucoup évolué par rapport au dernier championnat et si l’Algérie, tenant du titre, part favorite, d’autres équipes se tiennent en embuscade.

C’est ainsi qu’il faudra se méfier des « Lions de la Teranga » du Sénégal. Ces derniers, qui ont déjà affronté les Fennecs en finale de la dernière édition, ont une revanche à prendre et ne se laisseront pas faire, d’autant que les coéquipiers de Sadio Mané sont en pleine forme. Pour certains, ce serait légitime que ces éternels finalistes puissent enfin concrétiser et mettre le Sénégal à l’honneur. Pour d’autres, jamais deux sans trois et en Algérie, on espère qu’après deux finales perdues, les Lions ne seront pas en mesure de gagner cette troisième finale, si tant est qu’ils y parviennent.

Le suspens risque donc d’être à son comble ! Enfin, d’autres pays sont dans les starting-blocs de la victoire et c’est le cas de la Côte d’Ivoire ou encore de l’Égypte ou du Cameroun. Ces trois pays sont des prétendants sérieux au titre et il sera difficile pour les parieurs en ligne de les départager.

