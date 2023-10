« Avant Belmadi, les coachs partaient chaque 2 mois en équipe d’Algérie », Bennacer

L’international algérien, Ismaël Bennacer, revient sur ses débuts difficiles avec la sélection algérienne de football. Invité de la chaîne YouTube, Le Club des 5, le milieu de terrain milanais s’est livré sur ses premiers pas avec les Verts.

Commençant par rassurer ses fans sur l’avancement de sa rééducation, Bennacer a dit, « Ça se passe très bien. Les choses avancent. Je suis dans les temps plus au moins. », dit-il avant de préciser la nature de sa blessure, « C’est une blessure un peu particulière. On est habitué aux croisés (la blessure des ligaments croisés, l’une des plus difficiles blessures pour un footballeur, NDLR) mais là, c’est le cartilage. Je n’avais jamais entendu de cette blessure avant que je me blesse », explique le maître à jouer de la sélection algérienne.

Revenant sur ses premiers passages avec la sélection algérienne, Bennacer a dit, « Avant l’arrivée du coach Belmadi, c’était difficile pour moi. Les coachs se succédaient tous les deux, trois mois. Je ne parvenais pas à avoir ma chance », indique Ismaël Bennacer.

Le rôle de Belmadi dans l’ascension de Bennacer en équipe d’Algérie

Avec beaucoup d’humilité et de simplicité, le milieu de terrain de l’AC Milan, Ismaël Bennacer a salué le sélectionneur national, Djamel Belmadi.

L’invité du second numéro de l’émission du Club des 5 a dit, « L’équipe d’Algérie a connu plusieurs coachs. Ils mettaient que les anciens. J’avais une frustration, c’était dur pour moi, surtout quand je savais que je pouvais jouer. Il y avait de la place dans mon poste. Si j’avais su qu’il n’y avait pas de place pour moi, que ça tournait bien, je me serais tu et j’aurais continué à travailler », indique Bennacer.

Le champion d’Afrique et le meilleur joueur de la CAN 2019 a ajouté, « Je revenais chez moi, je regardais ma femme, presque les larmes. Je lui disais ne t’inquiète même pas, je vais les choquer, je vais tous les choquer. », raconte-t-il avec émission.

Après ce passage éprouvant pour le joueur, l’heure de la délivrance avait sonné avec l’arrivée du sélectionneur Djamel Belmadi. Bennacer poursuit, « Quand Belmadi est arrivé, il m’a donné ma chance, il fallait la saisir. »