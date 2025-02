Avancement du projet Tindouf-Zouerate : L’Algérie et la Mauritanie accélèrent la cadence !

Le ministre des Travaux publics et des Infrastructures de base, M.Lakhdar Rekhroukh, a présidé, aux côtés de son homologue mauritanien, M.Aïl Ould Verik, la deuxième session du comité mixte algéro-mauritanien chargé du suivi du projet de la route reliant Tindouf à Zouerate. Cette rencontre s’est tenue le jeudi 27 février 2025 à Nouakchott.

Un projet structurant pour les deux nations

La tenue de cette deuxième session fait suite aux résolutions de la première réunion du comité, qui s’était déroulée du 11 au 16 décembre 2022 en Algérie. Lors de cette première étape, une feuille de route avait été élaborée pour définir les phases d’études et d’exécution du projet. Depuis, les études techniques ont été lancées pour ce tronçon de 840 km, après l’obtention de toutes les autorisations administratives et douanières des deux parties.

Le ministre a rappelé que ce projet s’inscrit dans la continuité de la visite du Président algérien à Tindouf en février 2024, où il avait, aux côtés du Président mauritanien, donné le coup d’envoi officiel des travaux. Cette visite avait également marqué la pose de la première pierre de la zone de libre-échange et l’inauguration des postes frontaliers entre les deux pays.

Une infrastructure clé pour la coopération bilatérale

L’achèvement de la route Tindouf-Zouerate et la mise en service des postes frontaliers sont perçus comme des éléments essentiels au développement économique et commercial entre l’Algérie et la Mauritanie. Selon M.Rekhroukh, ce projet constitue l’un des piliers de la vision commune des dirigeants des deux pays pour renforcer leur coopération et stimuler les échanges commerciaux.

Concernant l’état d’avancement des travaux, le ministre a indiqué que la réalisation du premier tronçon de 320 km est déjà engagée, avec un taux d’exécution de 20 %. Il a insisté sur la nécessité d’accélérer le chantier en renforçant les moyens humains et matériels, tout en respectant les normes de qualité et de sécurité.

Une vision intégrée pour un avenir prometteur

Au-delà de l’infrastructure routière, le projet Tindouf-Zouerate ouvre la voie à des coopérations stratégiques dans plusieurs secteurs. Des consultations sont en cours pour la construction d’une clinique spécialisée en pneumologie à Zouerate, d’un centre de formation professionnelle à Kiffa, ainsi que d’une maison de la presse et d’un espace d’exposition pour les produits algériens à Nouakchott.

Enfin, M.Rekhroukh a appelé les entreprises chargées des travaux à redoubler d’efforts afin d’assurer la livraison du projet dans les délais impartis. Il a également insisté sur l’importance de respecter les standards de qualité et de s’engager pleinement dans la réalisation de cette infrastructure déterminante pour l’avenir des relations algéro-mauritaniennes.