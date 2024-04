Avancement des projets AADL : le DG de l’agence met un coup de pression

Le directeur général de l’agence AADL a présidé aujourd’hui, lundi, une réunion en présence des directeurs centraux et régionaux, au cours de laquelle une présentation détaillée et exhaustive sur l’avancement des travaux des logements en location-vente répartis dans les différentes wilayas du pays a été donnée.

En effet, selon le communiqué de l’agence, cette réunion a été l’occasion d’aborder le taux d’avancement des projets « AADL » et les moyens d’accélérer leur réalisation, en vue de mobiliser pour le grand processus de distribution prévu dans les prochaines étapes historiques.

Le directeur général a donné des instructions strictes aux directeurs régionaux, exigeant qu’ils intensifient les visites sur le terrain, notamment les inspections nocturnes, pour vérifier le bon fonctionnement du système de rotation 3*8, ordonné par le ministre du Logement et de l’Urbanisme lors de ses réunions et visites sur le terrain pour divers projets. Il a souligné qu’il n’accepterait pas la remise de logements dont les travaux ne sont pas achevés et qui ne disposent pas des réseaux primaires et secondaires, en particulier du réseau de fibre optique.

De plus, le même responsable a également ordonné une inspection régulière par des comités spécialisés des chantiers pour contrôler la qualité et le type de réalisation des logements afin de les livrer selon les normes en vigueur. Les directeurs régionaux sont également tenus de prendre des mesures strictes contre les entreprises qui retardent ou négligent l’exécution des travaux d’aménagement intérieur et extérieur.

Le DG de l’AADL insiste sur la nécessité de la résolution des obstacles entravant la progression des travaux

En outre, le directeur de l’agence a également demandé aux directeurs régionaux de commencer le processus de vente des commerces dans les logements qui approchent de la finition afin de fournir toutes les commodités de la vie dans les quartiers AADL. Il a ajouté que les institutions de réalisation doivent s’engager à accélérer le rythme des travaux et à éviter les retards dans la réalisation, tout en respectant les délais contractuels pour la livraison des logements.

A LIRE AUSSI : Belaribi veut la finalisation des opérations AADL 2 pour lancer le projet AADL 3

Le directeur a insisté sur la levée de toutes les réserves et la résolution des obstacles entravant la progression des travaux, ordonnant la nécessité de se concentrer sur la recherche de solutions et d’alternatives concrètes et immédiates, ainsi que la prévision de toute crise technique entravant le travail des chantiers. Il a également souligné l’importance de coordonner avec divers services (Sonelgaz, Algérie Télécom, Algérienne des Eaux, directions de l’urbanisme et de l’architecture, chefs de projet de l’agence AADL, bureaux d’études et services de l’Agence nationale de contrôle technique de la construction).

Enfin, le responsable a appelé les directeurs régionaux, les chefs de projet et les entreprises de réalisation à coordonner entre eux et à travailler selon un plan unique garantissant l’accélération des travaux.