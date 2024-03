Avancée majeure dans la chirurgie colorectale : interview avec Pr. Vafi Atalay de Anadolu

Plongez au cœur des avancées médicales de pointe avec le Pr. Vafi Atalay, éminent chirurgien du Centre Médical Anadolu, dont les innovations révolutionnent le traitement du cancer colorectal. Au cours de sa première visite en Algérie, Pr. Atalay a partagé son expertise lors de présentations à l’hôtel Mariott (Bab Ezzouar, Alger) et à la Clinique Fatema Al Azhar (Dely Brahim, Alger), captivant un public de spécialistes du domaine médical. Cette interview exclusive met en lumière ses contributions remarquables, notamment le développement du tube iléostomique, une avancée majeure dans le domaine de la chirurgie colorectale, ainsi que son invention d’un dispositif révolutionnaire pour contrer le relâchement du périnée.

Pour commencer, pourriez-vous vous présenter à nos lecteurs, qui est Pr. Vafi Atalay ? Pouvez-vous nous donner un aperçu de votre parcours exceptionnel ainsi que de votre domaine d’expertise ?

Je suis ravi d’être en Algérie et je tiens à exprimer ma profonde gratitude pour l’accueil exceptionnel et chaleureux que j’ai reçu ici. Permettez-moi de me présenter, je suis le Pr. Vafi Atalay, professeur spécialisé en chirurgie générale et laparoscopique. D’origine palestinienne, de Gaza plus précisément, je suis citoyen turc depuis trois décennies. Mon parcours professionnel m’a conduit à enseigner la chirurgie générale à l’Université de Marmara – İstanbul, une institution turque de renommée mondiale, tout en exerçant au Centre Médical Anadolu, un établissement de santé de premier plan répondant aux normes américaines.

Ma spécialité se concentre principalement sur la chirurgie du système digestif, avec une expertise particulière dans le traitement des affections liées au colon et au rectum. Titulaire d’un diplôme européen de chirurgie colorectale délivré par la France, j’ai contribué à plus de soixante études scientifiques publiées dans des revues médicales prestigieuses, abordant divers aspects de la chirurgie colorectale et du système digestif.

Au fil des années, j’ai dirigé des études novatrices qui ont considérablement amélioré les options de traitement pour diverses affections chirurgicales, notamment en proposant des alternatives à la colostomie. Comme vous le savez, le cancer du côlon reste l’un des cancers les plus répandus dans le monde, avec une incidence annuelle croissante, particulièrement parmi les patients de plus en plus jeunes, et ce, en Europe et dans le monde arabe.

Face aux défis posés par la colostomie, qui entraîne souvent des problèmes physiques, psychologiques et sociaux pour les patients, j’ai dirigé le développement d’une méthode révolutionnaire offrant une alternative à cette procédure en seulement deux semaines. Cette approche innovante, reposant sur l’utilisation d’un tube spécial et d’une procédure spécifique, permettant aux patients de reprendre leurs activités quotidiennes sans avoir à supporter les contraintes associées à une colostomie classique.

Au cours des dernières années, j’ai réalisé avec succès des interventions chirurgicales utilisant cette méthode à l’hôpital universitaire ainsi qu’au Centre Médical Anadolu et leurs collaborateurs du Johns Hopkins USA, où des patients du monde entier ont bénéficié de ces avancées médicales. Nos travaux ont été publiés dans des revues spécialisées de renom et font l’objet d’une collaboration avec l’Université de New York afin de démontrer son efficacité par rapport aux méthodes traditionnelles.

En outre, nous avons aussi développé un dispositif de contrôle anal pour les patients souffrant d’incontinence fécale, une condition prévalente chez les femmes après un certain âge. Ce dispositif, fruit de trois années de recherche et de développement, a été primé lors de l’exposition internationale des inventions médicales à Istanbul (Turquie) en 2020. Cette invention a valu à l’Université de Marmara sa première médaille d’or, alors qu’elle comptait plus de 50 ans d’existence. En 2021, j’ai eu l’honneur de recevoir le prix du meilleur médecin innovant de Turquie. L’utilisation de cet appareil est répandue en Turquie et à l’étranger et a été étayée par de nombreuses études scientifiques.

Le succès de cette initiative a été validé par plusieurs études scientifiques, dont certaines sont accompagnées d’illustrations pour une meilleure compréhension du processus. L’objectif initial était de rendre l’appareil accessible à toutes les tranches de la société, qu’elles soient éduquées ou non, musulmanes ou non. Ce progrès significatif a eu un impact international, touchant divers pays, dont certains en Europe et au Moyen-Orient.

Vos recherches et vos réalisations représentent une avancée majeure dans le domaine médical. Pourriez-vous nous faire part de votre expérience en tant que chirurgien au sein du Centre Médical Anadolu, tout en expliquant en quoi cette expérience a enrichi votre expertise professionnelle ?

Collaborant avec l’hôpital américain Johns Hopkins, le Centre Médical Anadolu est un établissement de renom en Turquie, nous disposons de ressources considérables. Nous bénéficions d’un accès au robot chirurgical, une technologie en pointe qui n’est pas généralisée partout. Cette avancée révolutionne la pratique chirurgicale grâce à sa précision remarquable.

En effet, en chirurgie, la précision est cruciale pour détecter les moindres tremblements ou erreurs, où le robot surpasse largement les outils manuels. Outre sa précision, le robot permet des interventions moins invasives, réduisant ainsi les risques de complications postopératoires. Les patients récupèrent plus rapidement avec moins de complications, ce qui représente une avancée majeure dans le domaine médical.

Le Centre Médical Anadolu est à l’avant-garde de cette révolution médicale, soutenant les interventions robotisées et étant l’un des plus importants centres de traitement en Turquie. Doté des équipements les plus récents et d’une équipe médicale compétente, notre établissement assure une mise en œuvre rapide des nouvelles thérapies. D’ailleurs, le cas de chaque patient est examiné par des comités spécialisés avant toute décision thérapeutique, garantissant ainsi un traitement optimal et sécurisé, adapté à chaque patient.

Pourriez-vous partager avec nous votre vision future quant à l’évolution de ces technologies en chirurgie et leur impact sur la médecine ?

Certainement, l’avenir de la médecine, tout comme celui d’autres industries telles que l’automobile et l’aéronautique, est en constante évolution. Les avancées en intelligence artificielle, en robotique et en chirurgie transforment radicalement le domaine médical, parfois même en modifiant le cours des maladies. De nombreuses technologies modernes, telles que celles utilisées pour le traitement du diabète et des batteries, trouvent également des applications dans le traitement de diverses affections, y compris la paralysie cérébrale. Ainsi, la technologie joue un rôle crucial dans l’évolution de la médecine, tant dans le traitement que dans le diagnostic.

Un mot pour la fin Pr. Vafi Atalay ?

Je vous exprime toute ma gratitude pour votre chaleureux accueil en Algérie. Je suis profondément heureux d’être ici, considérant cette occasion comme une expérience historique et un moment de joie où je me sens comme chez moi. Votre hospitalité est grandement appréciée, je vous en remercie infiniment.