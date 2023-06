Aux USA, un food truck algérien propose une nouvelle version de la cuisine traditionnelle

De nos jours, la cuisine ne cesse de se développer et d’offrir des menus à la fois complexes et raffinés. C’est aussi le cas pour la cuisine algérienne. Riche en mets et en ingrédients, la cuisine algérienne a su se distinguer dans les classements des meilleurs plats au monde.

De leur côté, de nombreux chefs algériens doublent leurs efforts pour proposer une version modernisée de cette cuisine, transmise de génération en génération. Et tentent parfois même à emporter les saveurs de cette cuisine au-delà des frontières algériennes.

C’est le cas de la famille Bahloul, un couple d’immigrés installés aux USA, qui ont décidé de séduire les Américains grâce à un nouveau concept de la cuisine algérienne.

Grâce à leur Food truck, une famille algérienne emporte les saveurs de leurs pays aux USA

En effet, la famille Bahloul s’est donné la mission de proposer un nouveau concept de la cuisine algérienne. Et ce, en lançant leur food truck. Baptisé « Kayma » et installé à San Francisco, cette caravane culinaire emporte les saveurs de l’Algérie et ses souvenirs aux USA.

Si Mounir et Wafa Bahloul ont décidé de lancer ce projet, c’est en raison de la rareté des restaurants qui proposent la cuisine algérienne dans leurs menus. Une opportunité pour Wafa d’exposer ses compétences en cuisine, qu’elle a acquise depuis l’âge de 16 ans.

« Chaque plat a une histoire, une signature ». Pour raconter cette histoire, Wafa fait appel à des ingrédients qui rappellent les odeurs de l’Algérie, dont le Ras El-Hanout, qui est un mélange d’épice emblématique de la cuisine traditionnelle.

Un food truck pour proposer une version modernisé de la cuisine algérienne

Kayma, dont l’origine est tirée de la maison des nomades, a vu le jour au moment où Wafa a décidé d’assister à une initiative commerciale centrée sur les femmes. Cependant, dès leurs premiers pas, la famille Bahloul a rencontré de nombreux obstacles, notamment la pandémie du Covid-19 et le confinement, mais aussi la difficulté de faire connaitre la cuisine algérienne aux Américains. Malgré ce, Wafa et Mounir n’ont pas renoncé à leur projet.

Aujourd’hui, leur menu comprend, en plus des plats à base d’aubergine, les sandwichs et le Kayma Sherbet, le « couscous Bowl« , qui est actuellement leur best-seller. Ce plat est une association de couscous, de poulet braisé et du yaourt. Actuellement, Le Kayma a posé ses bagages à Valencia, ce food truck y sera pour une période de six mois avant de décider une nouvelle destination.

