Aux USA, l’Algérienne Warda Bouguettaya rencontre le succès grâce à ses pâtisseries

Des scientifiques, des actrices, des musiciennes ou encore des cheffes pâtissières, plusieurs femmes algériennes réussissent à transporter le nom de leur pays au-delà des frontières, grâce à leur métier. À l’exemple de ces femmes, Warda Bouguettaya, une cheffe pâtissière d’origine algérienne qui, armée de son talent et de ses pâtisseries, a aujourd’hui réussi à se faire une réputation aux USA.

Dès son jeune âge, Warda montrait son amour pour la pâtisserie et sa passion pour les fourneaux, en harcelant sa maman, mais aussi sa grand-mère pour lui apprendre les bases de la pâtisserie. D’ailleurs, sa première réalisation en cuisine était une mousse au chocolat.

De la littérature à la pâtisserie : Warda Bouguettaya trace son chemin

La talentueuse Warda n’a pas entamé sa carrière directement dans ce domaine. Née en Algérie, elle fait des études en littérature française pour devenir journaliste. Mais le destin a voulu autrement. À l’âge de 21 ans, elle quitte son pays pour aller s’installer à Détroit aux USA en compagnie de son mari. Mais malheureusement, elle ne pouvait pas exercer son métier pour des raisons de visa.

Pour occuper son temps libre, elle se réfugiait alors dans sa cuisine, où elle reproduisait les recettes de sa maman pour offrir des plats pour les amis de son mari Mohamed. À ce moment-là, Warda rêvait déjà d’un endroit propre à elle, où elle pourrait exposer ses œuvres culinaires.

Au début, le couple voulait créer un petit restaurant algérien dans la ville de Détroit, mais Warda Bouguettaya a mis ses projets en pause pour élever ses deux filles. Et ce, avant de commencer à vendre des desserts et des pâtisseries algériennes dans un marché de la région. Un commerce qui ne dure pas trop longtemps, car son conjoint reçoit une offre de travail à Shanghai, et le couple décide de voyager vers l’Asie. Une opportunité également pour Warda Bouguettaya qui décide de suivre une formation culinaire dans l’Institut Paul Bocuse de Shanghai.

Warda Bouguettaya élue parmi les meilleurs nouveaux chefs d’Amérique en 2022

De retour à Détroit, l’Algérienne s’est rendu compte qu’elle ne voulait pas reprendre son petit commerce. Au contraire, elle rêvait d’un projet qui peut allier entre ses origines algériennes, les techniques françaises et son voyage en Asie.

En 2018, elle lance son premier établissement, baptisé « Warda Pâtisserie » qui célèbre la diversité aux USA, mais qui regroupe aussi des saveurs du monde entier. Des cookies à la Halva et aux amandes, un gâteau au miel russe, Brioches et Makrout el louz, sont autant de produits qui s’affichent fièrement dans les vitrines de la boulangerie de Warda.

En 2022, cette talentueuse cheffe pâtissière réussit à se faire une place parmi les meilleurs de l’Amérique. En effet, elle a été choisie par le magazine américain Food & Wine pour être dans son classement des meilleurs nouveaux chefs des USA. Soit quelques mois seulement après avoir reçu le prix de James Beard du meilleur chef pâtissier.

Aujourd’hui, personne ne rate l’occasion de gouter aux célèbres pâtisseries de Warda, devenue une référence dans son domaine.

