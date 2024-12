Aux côtés d’Elon Musk, Inoxtag rejoint le cercle des personnalités les plus influentes de 2024

Paris Match a sacré Inoxtag, alias Inès Benazzouz, le Youtubeur d’origine algérienne parmi les hommes les plus influents de l’année 2024 en France. Le magazine people a dévoilé son classement des personnalités masculines ayant le plus marqué l’année écoulée

Artus, Tony Estonguet, Elon Musk ou encore Inoxtag … Ces noms ont résonné tout au long de l’année écoulée, témoignant de la diversité des personnalités qui ont eu un impact significatif sur l’année 2024.

À LIRE AUSSI : Inoxtag, le youtubeur franco-algérien, élu Homme de l’année GQ 2024

Du web aux sommets : Paris Match récompense Inoxtag, le youtubeur à succès

Dans cette liste des six personnalités masculines les plus influentes de l’année 2024, Paris Match a intégré le nom du youtubeur à succès, Inès Benazzouz, connu sous le pseudonyme Inoxtag. Le magazine people rappelle, qu’en 2024, ce jeune franco-algérien « a transformé le plomb en or, le moindre projet en succès« .

En 2024, Inoxtag est devenu la star française préférée des 15 à 25 ans. De son ascension du plus haut sommet de l’Everest, à la sortie de son premier documentaire « Kaizen », en passant par le premier tome de son manga « Instinct », tout réussit à ce Franco-Algérien de 22 ans, qui touche une audience de plus en plus large grâce à son enthousiasme à toute épreuve.

Aujourd’hui, Inoxtag espère toucher les étoiles et être aux commandes d’une nouvelle série d’animation inspirée de l’univers développé de son manga.

La sélection de Paris Match, baptisée « les six hommes de l’année 2024 », se poursuit avec l’humoriste Artus, l’athlète Tony Estanguet, le nageur français Léon Marchand, le milliardaire Elon Musk et enfin Donald Trump.

Qui est Inoxtag, la star de YouTube qui cartonne en France ?

Inès Benazzouz cumule les millions de vues sur son documentaire Kaizen qui retrace son ascension de l’Everest. À seulement 22 ans, le créateur de contenu s’est fait une place parmi les stars françaises ayant le plus marqué l’année 2024.

Kaizen, un documentaire de plus de deux heures qui retrace un an de préparation pour la montée du plus haut sommet du monde, l’Everest. Ce film intitulé « Kaizen » en référence au concept japonais d’amélioration continue, entraîne les spectateurs dans une aventure humaine exceptionnelle. Pendant plus de deux heures, il suit pas à pas le périple éprouvant d’Inoxtag qui, malgré les risques, a choisi de relever un défi hors du commun.

Encore collégien, Inoxtag s’est lancé sur YouTube en 2015, en commençant par un contenu consacré aux jeux vidéos. Il devient un créateur de contenu à part entière après avoir décroché son bac scientifique avec mention et se consacre alors à sa chaîne YouTube.

En plus des vidéos, Inoxtag a une passion pour le Rap. D’ailleurs, il a déjà sorti plusieurs morceaux dont un a collecté plus de 77 millions de vues.

À LIRE AUSSI : Un YouTubeur d’origine algérienne met les cinémas à genoux en France : Le phénomène Inoxtag