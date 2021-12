D’aucuns s’accordent à dire que la consommation des psychoactives ou l’utilisation de drogues illicites constituent aujourd’hui la cause principale de la contrevenante et de la délinquance. En ce sens, l’usage de la drogue représente, pour nombre de moralistes, légalistes, mais également pour un citoyen lambda, un dévergondage éhonté qui devrait faire l’objet d’une réprobation absolue. Pour certains spécialistes, la plupart des crimes sont attribués à l’utilisation et à la consommation de la drogue.

Un homme d’origine algérienne a été interpelé, hier mercredi, dans le cadre des vols perpétrés dans la ville de Graz en Autriche. Portefeuilles, sacs à mains et téléphones sont autant d’objets volés signalés par les habitants de la région depuis début décembre 2021.

Il vole pour payer sa consommation de drogue

À court d’argent pour payer sa consommation de drogue, l’Algérien de 37 ans n’hésite donc pas à recourir à la méthode « traditionnelle » des pickpockets. Selon le média autrichien 5minuten, le suspect se présentait dans des épiceries de la ville de Graz depuis le début du mois en cours pour commettre une série de vols avant que la police n’intervienne pour l’intercepter. Le butin s’élève, selon la même source à plus de 1.000 euros.

Faisant l’objet d’une enquête poussée par des agents de la police judiciaire de Graz en coopération avec des agents de l’EGS (groupe de travail pour lutter contre la criminalité de rue), le ressortissant algérien a été placé en détention provisoire en attente de son procès.