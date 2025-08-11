Autriche : il s’accroche à l’extérieur d’un train en marche pour… récupérer ses bagages

En pleine escale à la gare autrichienne de St. Pölten, un Algérien de 24 ans est descendu de son train, le Railjet 169, pour s’accorder une pause cigarette. Mais le train a démarré à l’heure, laissant le jeune homme sur le quai. Pris de panique à l’idée de perdre ses bagages restés à bord, il a pris la décision désespérée de courir et de s’accrocher à l’extérieur du train lancé à grande vitesse.

La panique a rapidement gagné l’homme, qui a finalement frappé avec désespoir aux vitres du train pour attirer l’attention des voyageurs.

Il ne voulait pas rater son train, un Algérien s’accroche dangereusement à l’extérieur

Cette action a contraint le contrôleur du train à déclencher le freinage d’urgence de l’appareil. Une fois en sécurité à l’Intérieur, le voyageur a été accueilli avec une sévère réprimande de la part des agents de contrôle du train qui relie entre Zurich en Suisse et Vienne en Autriche.

Suite à cet acte que la compagnie ferroviaire ÖBB a qualifié « d’irresponsable » et de « folie« , l’Algérien, âgé de 24 ans, a été interpellé par la police dès son arrivée à Vienne. En plus des risques encourus, il a été placé en détention, car il ne possédait pas de titre de séjour valide et risque désormais l’expulsion.

La compagnie ferroviaire pourrait également engager des poursuites judiciaires à son encontre. L’incident n’a finalement causé qu’un léger retard de sept minutes pour les passagers.

Des miaulements révèlent une vaste affaire d’usurpation d’identité à Rouen

À Rouen, une affaire d’usurpation d’identité a été découverte de manière inattendue grâce aux miaulements d’un chat. Un homme de 21 ans, d’origine syrienne, a été arrêté suite à la découverte fortuite de nombreux documents d’identité volés dans son appartement.

Les faits ont été révélés le 1er juillet 2025 lorsque les pompiers, appelés pour secourir un chat, ont découvert une dizaine de cartes d’identité exposées sur un bureau. La perquisition qui a suivi a permis de mettre au jour un important butin : papiers d’identité algériens, cartes Vitale, objets de valeur et même un drone.

L’individu, initialement connu sous le nom de Djamel, s’est avéré être un certain Ismaël, de nationalité syrienne. Il a reconnu avoir utilisé de faux papiers pour obtenir un logement et signé un bail sous une identité usurpée. Malgré ses tentatives de dissimulation, notamment concernant son téléphone portable et sa présence dans l’appartement, les preuves se sont accumulées contre lui.

Le tribunal l’a finalement reconnu coupable de 29 faits de recel en récidive. Sa peine comprend huit mois de prison ferme avec maintien en détention et une interdiction du territoire français pendant cinq ans. Les objets saisis ont été confisqués.

