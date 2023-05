Autrefois « ennemies », Numidia Lezoul exprime sa gratitude à Mounia Benfeghoul

Alors qu’elle s’apprête à marquer le festival Imedghassen de sa présence, l’influenceuse/chanteuse Numidia Lezoul a pris un moment pour exprimer sa gratitude envers les personnalités publiques qui l’ont soutenue. Cette dernière a ainsi listé plusieurs noms de la scène cinématographique, sportive, artistique et virtuelle algérienne, à qui elle a adressé un message de remerciement sincère.

Numidia Lezoul remercie ses compatriotes de l’avoir soutenue en prison

Dans une story sur son compte Instagram, la chanteuse et bientôt écrivaine, Numidia Lezoul a partagé avec émotion ses remerciements à sa communauté. Si elle avait déjà pris le temps d’exprimer sa reconnaissance à ses fans, elle a consacré cette fois-ci plusieurs publications pour remercier ses amis et connaissance parmi les people algériens.

Les 3 premières figures à recevoir la gratitude de Lezoul sont Mounia Benfeghoul, Kamelia et l’influenceuse Rebecca. La journaliste et chroniqueuse Farah Yasmine est la suivante sur la liste, talonnée de près par les stars des réseaux sociaux Chanez Belaid, Lilia Bouyahiaoui et Célia Limam.

La judokate algérienne Kaouthar Ouallal qui avait montré son soutien à Numidia Lezoul en lui dédiant sa médaille d’or n’est pas oubliée. Cette dernière a également dit merci à Amira Riaa, Chahrazed Kracheni, Abdelkader Djeriou et à l’influenceuse Malak Opale pour leur aide.

Enfin, c’est à Adjrad Jugurta, ami d’enfance de Numidia, que vont les derniers remerciements de la chanteuse.

Numidia Lezoul bientôt auteure à succès ?

Dans une révélation choc, Numidia Lezoul annonce à ses fans qu’elle pense sérieusement à écrire un livre. L’ouvrage décrira en détail sa vie en prison, ses expériences et son vécu d’influenceuse incarcérée.

Si aucune date n’est encore indiquée pour la sortie du livre, un détail important a été révélé par cette dernière : le récit sera probablement relaté en arabe pour rendre accessible son histoire au plus grand nombre.