Autosuffisance : l’Algérie réduit de 41 % ses importations de ce produit agricole en provenance d’Europe

Sur les marchés céréaliers européens, les courbes racontent parfois deux histoires différentes selon l’angle adopté. D’une semaine à l’autre, les achats algériens de blé tendre progressent légèrement. Mais ramenée à l’année, la tendance s’inverse complètement et révèle un recul de plus de 800 000 tonnes.

Cette divergence, loin d’être anecdotique, traduit une transformation plus profonde de la stratégie céréalière algérienne, portée par des perspectives de récolte favorables et la volonté de desserrer l’étreinte des marchés extérieurs. C’est ce qui ressort des dernières données publiées par la Commission européenne et relayées par Reuters, qui dressent un état précis des échanges de blé tendre, d’orge et de maïs pour la campagne 2025/26.

Une légère hausse hebdomadaire des importations de blé tendre algériennes

Au 14 juin, les exportations totales de blé tendre de l’Union européenne atteignent 22,38 millions de tonnes pour la campagne 2025/26, contre 22,05 millions la semaine précédente. Ce volume affiche une progression de 7% par rapport à la même période de la campagne 2024/25.

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Sur ce marché, l’Algérie occupe la cinquième place parmi les principaux acheteurs. Le pays a importé 1 145 778 tonnes de blé tendre européen depuis le début de la campagne, contre 1 114 278 tonnes dans le bilan arrêté sept jours plus tôt. La hausse hebdomadaire dépasse ainsi les 31 500 tonnes.

Un recul de plus de 800 000 tonnes par rapport à la campagne précédente

Cette progression d’une semaine sur l’autre ne doit cependant pas masquer la tendance de fond. Sur la même période de l’année dernière, l’Algérie avait acheté 1 954 410 tonnes de blé tendre auprès de l’Union européenne. L’écart atteint 808 632 tonnes, soit un repli de 41,37% en l’espace d’une année.

Cette baisse marquée s’explique avant tout par l’amélioration des perspectives de production céréalière nationale pour cette campagne. Elle s’inscrit également dans une volonté plus large de réduire la dépendance algérienne aux marchés extérieurs, dans un contexte où la multiplication des crises géopolitiques continue de peser sur les cours des matières premières.

Le Maroc, l’Arabie saoudite, le Nigeria et l’Egypte devancent l’Algérie

En cinquième position du classement des importateurs de blé tendre européen, l’Algérie achète nettement moins que plusieurs autres clients de l’Union européenne. Le classement des cinq premiers acheteurs se présente ainsi :

Le Maroc, premier acheteur, avec 3 251 603 tonnes L’Arabie saoudite, avec 1 830 072 tonnes Le Nigeria, avec 1 767 366 tonnes L’Egypte, avec 1 758 936 tonnes L’Algérie, avec 1 145 778 tonnes

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La Roumanie conserve sa place de premier exportateur, devant la France et la Pologne

Du côté des fournisseurs, le classement reste dominé par les pays d’Europe de l’Est et par la France :

La Roumanie, en tête, avec 7,10 millions de tonnes La France, avec 5,50 millions de tonnes La Pologne, avec 3,10 millions de tonnes L’Allemagne, avec 2,21 millions de tonnes La Lituanie, avec 2,06 millions de tonnes

La Commission européenne précise toutefois que ces données restent incomplètes pour la France depuis le début de l’année civile 2024, pour la Bulgarie et l’Irlande depuis le début de la campagne de commercialisation 2023/24, et pour la Grèce depuis janvier 2026.

Orge et maïs : deux tendances opposées sur le marché céréalier européen

Au-delà du blé tendre, les autres céréales affichent des évolutions contrastées. Les exportations d’orge de l’Union européenne pour la campagne 2025/26 grimpent à 8,61 millions de tonnes, contre 8,57 millions la semaine précédente. Sur un an, le bond atteint 83%.

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Les importations de maïs suivent une trajectoire différente. Elles s’établissent à 17,22 millions de tonnes, en hausse de 0,19 million de tonnes sur une semaine, mais en repli de 10% par rapport à l’année dernière à la même date.