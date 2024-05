Autosuffisance en lait : Giplait lance un nouveau produit à prix subventionné

BOUMERDES, 21 mai 2024 – L’Algérie franchit une étape décisive vers l’autosuffisance en lait avec le lancement d’un nouveau système de production de lait cru pasteurisé partiellement écrémé par le Groupe public de production de lait et dérivés : Giplait.

Ce nouveau produit, conditionné en sachet et vendu au prix subventionné de 25 DA, marque une avancée majeure dans la stratégie du pays visant à réduire sa dépendance aux importations de lait en poudre (la facture d’importation s’élève à 1,5 milliard de dollars selon les statistiques) et à soutenir la production locale.

“Le lait vendu en sachet actuellement est fabriqué à base de poudre de lait et on dit qu’il contient 0% de matière grasse alors que le nouveau en comportera 15%”, explique un cadre de la laiterie et fromagerie de Boudouaou.

“Ce nouveau produit permettra non seulement de préserver le pouvoir d’achat des consommateurs mais aussi d’approvisionner le marché par des produits 100% algériens“, a affirmé le ministre de l’Agriculture et du Développement rural, Youcef Cherfa, lors de la cérémonie de lancement.

Outre les avantages pour les consommateurs, la nouvelle production de lait cru pasteurisé partiellement écrémé permettra également au Trésor public d’économiser 18,28 DA sur le montant de la subvention de l’État.

“Cela permettra de réduire considérablement la facture d’importation de poudre de lait et de soutenir davantage les éleveurs locaux”, a souligné Mme Samah Lahlouh, présidente-directrice générale du groupe Giplait.

Le lancement de ce nouveau produit s’inscrit dans le cadre d’une stratégie globale visant à garantir la sécurité alimentaire du pays.

“Le groupe Giplait, à travers ce nouveau produit, contribue à assurer la disponibilité du lait en sachet et de bonne qualité d’une part, et à collecter la totalité du lait cru produit par les éleveurs”, a réitéré le ministre Cherfa.

“Cette nouvelle production vise également à préserver le pouvoir d’achat des citoyens en commercialisant ce lait à 25 DA le sachet comme celui fabriqué à partir de la poudre de lait”.

Il est important de rappeler que l’Algérie a récemment signé un partenariat avec le géant qatari “Baladna” pour la réalisation d’une méga-ferme laitière capable de produire 200 000 tonnes de poudre de lait.

Cet ambitieux projet d’élevage bovin laitier est en cours de développement dans la wilaya d’Adrar sur une superficie de 100 000 hectares.

Ce projet, qui devrait aboutir à la création d’une grande ferme laitière moderne, pourrait permettre à l’Algérie de réduire drastiquement sa facture d’importation de lait en poudre et de devenir un exportateur net de produits laitiers.