Autosuffisance en blé : l’Algérie s’engage dans un plan pharaonique

Le ministre de l’Agriculture et du Développement rural, Youcef Cherfa, a annoncé le lancement de la campagne labours-semailles 2024-2025, avec pour objectif principal de cultiver 1,6 million d’hectares de blé dur. Cette initiative s’inscrit dans un effort national visant à atteindre l’autosuffisance en cette denrée essentielle d’ici l’année prochaine.

Lors d’une réunion nationale réunissant les présidents des coopératives de céréales et de légumineuses sèches, Cherfa a précisé que cette saison ambitionne de cultiver un total de 3,069 millions d’hectares.

De ce chiffre, 55% seront consacrés au blé dur, soit 1,6 million d’hectares, tandis qu’un million d’hectares sera dédié à l’orge.

Renforcement des ressources agricoles

Le ministre a révélé avoir mis à disposition 4,2 millions de quintaux de semences et une quantité importante d’engrais pour soutenir les agriculteurs dans l’atteinte de ces objectifs.

L’Office algérien interprofessionnel des céréales (OAIC) fournira ces moyens, garantissant ainsi que les producteurs disposent de tout le nécessaire pour réussir cette campagne.

Le ministre a également insisté sur l’importance du lancement rapide de la campagne pour tirer profit des pluies automnales, en évitant les retards observés lors de la précédente saison.

Il a souligné que dans certaines wilayas, la campagne avait déjà discrètement commencé.

Soutien et modernisation des infrastructures

En vue de faciliter la réussite de cette campagne, des mesures ont été prises pour renforcer les capacités de stockage des céréales.

De nouveaux centres de stockage seront opérationnels à partir de mars 2025, couvrant ainsi toutes les wilayas du pays.

Le ministre a également mentionné des quotas de semences alloués à chaque région, afin de garantir la disponibilité des ressources.

Un objectif national ambitieux

Ces efforts s’inscrivent dans le programme du président de la République, visant à atteindre un million d’hectares de terres irriguées d’ici 2025.

Le but est non seulement d’atteindre l’autosuffisance en blé dur, mais aussi en orge et en maïs d’ici 2026.

Cherfa a affirmé que le secteur agricole, et particulièrement la filière céréalière, jouera un rôle crucial dans l’atteinte de l’objectif national de 400 milliards de dollars de PIB.

L’État a réitéré son engagement à accompagner les producteurs, en leur fournissant les moyens nécessaires pour faire face aux défis climatiques et techniques, et ainsi assurer la sécurité alimentaire du pays.